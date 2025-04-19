السيارة النووية من فورد.. “نيوكليون” حلم لم يكتمل

في أواخر خمسينيات القرن العشرين، قدمت شركة فورد نموذجًا أوليًا ثوريًا لسيارة أطلقت عليها اسم “نيوكليون”، كانت تستهدف تشغيلها بواسطة الطاقة النووية.

هذه السيارة النووية من فورد لم تتخطّ مرحلة التصميم التجريبي، لكنها شكّلت وقتها نقلة في التفكير في مستقبل الطاقة البديلة وفتحت الباب أمام أفكار جريئة غير مسبوقة.

“نيوكليون”.. السيارة النووية المستوحاة من طاقة المستقبل

وفقًا لموقع ecoportal، تم الكشف عن السيارة النووية “نيوكليون” عام 1958، حيث تضمن تصميمها مفاعلًا نوويًا صغيرًا في مؤخرة السيارة.

استلهمت “فورد” هذه الفكرة من روح التفاؤل التكنولوجي التي سادت الولايات المتحدة، خاصة بعد أن أصبحت مدينة بيتسبرغ أول مدينة أمريكية تعتمد بالكامل على الطاقة النووية.

وكانت رؤية فورد أن تقطع السيارة النووية مسافة تصل إلى 8,000 كيلومتر دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، وهو إنجاز كبير في عصر كانت فيه الرحلات الطويلة تمثل تحديًا كبيرًا.

تصميم مبتكر ومواصفات تسبق عصرها

تميزت السيارة النووية من فورد “نيوكليون” بتصميم فريد، بلغ طوله 5.1 مترًا، وعرضها مترين، بينما لم يتجاوز ارتفاعها 1.06 مترًا.

أما مقصورة القيادة فتم نقلها إلى مقدمة السيارة لتحقيق التوازن، نظرًا لوجود المفاعل في الخلف، ما منح السيارة مظهرًا غير تقليدي في ذلك الوقت، ولم تكتف فورد بالشكل الخارجي، بل جاءت بتصور جديد كليًا لآلية العمل.

آلية تشغيل قائمة على الطاقة النووية

تضمنت فكرة “نيوكليون” استخدام وحدة طاقة نووية قابلة للتبديل، متوفرة بأحجام مختلفة، ليختار السائق مستوى القوة المناسب، على غرار أنظمة البطاريات الحديثة.

وكانت هذه الوحدة النووية ستقوم بتغذية محوّلات عزم إلكترونية داخل نظام قريب من تقنيات السيارات الكهربائية الهجينة المستخدمة اليوم.

التحديات التي واجهت السيارة النووية من فورد

ورغم الطموح الكبير، اصطدم المشروع بتحديات تكنولوجية جسيمة، كان أبرزها صعوبة تحويل الحرارة الناتجة من المفاعل إلى طاقة ميكانيكية فعالة.

بحسب الدكتور إل. دايل توماس، نائب مدير مركز أبحاث الدفع في جامعة ألاباما، فإن “التحدي ليس في بناء المفاعل، بل في التخلص من الحرارة داخله وتحويلها بكفاءة”.

حيث تتطلب هذه العملية تحويل الحرارة إلى بخار ثم إلى كهرباء ثم طاقة ميكانيكية، مما يؤدي إلى فقد كبير في الطاقة خلال كل مرحلة من التحويل.

نهاية حلم “نيوكليون” وبداية توجهات جديدة

لم تُكتب الاستمرارية لمشروع السيارة النووية من فورد، لكنه ظل رمزًا للطموح والابتكار، ورغم اختفاء “نيوكليون” من خطوط الإنتاج، إلا أنها بقيت علامة فارقة في تاريخ تصميم السيارات.

أما فورد، فواصلت استكشاف مستقبل النقل، من خلال السيارات الكهربائية الحديثة، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذكية، دون الحاجة إلى مفاعل نووي في الصندوق الخلفي.