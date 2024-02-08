ثورة شحن السيارات الكهربائية.. أمريكا تستهدف 500 ألف محطة

توشك شركة Electrify America الأمريكية على افتتاح محطة شحن داخلية في مدينة سان فرانسيسكو تتيح للسائقين الاسترخاء في صالة بينما يتم ملء بطاريات سياراتهم الكهربائية.

تعد محطة الشحن السريع ذات 20 قابس، والتي سيتم افتتاحها للعمل يوم الجمعة بالقرب من وسط مدينة سان فرانسيسكو، جزءا من الاتجاه نحو محطات أكثر جاذبية، مصممة لخدمة أصحاب المركبات الكهربائية الذين لا يستطيعون الشحن في منازلهم.

المحطة أيضا مصممة لتهدئة المخاوف بين المشترين المحتملين للسيارات الكهربائية من أن محطات الشحن نادرة جدا أو أنه لن يكون لديهم مكان آمن للانتظار أثناء شحن سياراتهم، مما يهدر وقتا أطول بكثير مما يستغرقه تعبئة البنزين.

يتباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف مماثلة بين المشترين المحتملين.

في مدينة لوس أنجلوس، تقوم شركة تسلا للسيارات الكهربائية ببناء مطعم مشترك ومسرح سينما ومحطة شحن.

وقامت شركة مرسيدس ببناء محطة خارجية مع صالة داخلية في المقر الرئيسي لشركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة بالقرب من أتلانتا. وتخطط الشركة لبناء ما لا يقل عن 400 أخرى كجزء من استثمار بقيمة مليار دولار لنشر 2500 مقبس شحن، خاصة على السواحل، بحلول نهاية العقد.

ستوفر بعض المحطات صالات. والبعض الآخر سيكون شراكات مع مراكز التسوق أو مراكز السفر.

أنشأت العديد من سلاسل المتاجر الصغيرة محطات شحن خارج أعمالها وتقدم الطعام ودورات المياه والخدمة على مدار 24 ساعة لأصحاب المركبات الكهربائية.

على الأقل، يستغرق الأمر عادة حوالي 20 دقيقة باستخدام الشاحن السريع لشحن البطارية من 10% إلى 80%، كما يقول أصحاب السيارات الكهربائية. ويقارن ذلك ببضع دقائق فقط لملء سيارة في محطة وقود.

ستساعد المحطات على تسهيل الشحن في الظروف الجوية السيئة، وهي مشكلة ظهرت مؤخرا عندما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق.

هناك أكثر من 61000 محطة شحن بها أكثر من 163000 مقبس في الولايات المتحدة. معظمها عبارة عن أجهزة شحن منخفضة السرعة تتطلب ساعات لملء المركبات.

تمتلك تسلا، التي لديها أكثر من 2100 محطة وأكثر من 24000 مقبس، أوسع شبكة للشحن السريع. ولكنها ليست مفتوحة لجميع المركبات الكهربائية، على الأقل حتى الآن.

تمتلك شركة Electrify America نحو 900 محطة وأكثر من 4000 مقبس شحن.

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا يتمثل في إنشاء 500000 محطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى البلاد، بمساعدة 5 مليارات دولار من قانون البنية التحتية لعام 2021 لتثبيت أو ترقية أجهزة الشحن على طول 75000 ميل (120000 كيلومتر) من الطرق السريعة.