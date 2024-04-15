قفزة في واردات السعودية من السيارات الكهربائية خلال 2023

شهدت المملكة العربية السعودية قفزة هائلة في واردات السيارات الكهربائية المجهزة بمحرك كهربائي للدفع خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 210 سيارة في عام 2022 إلى 779 سيارة في عام 2023، بنسبة زيادة هائلة بلغت 271%.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة واردات السعودية من السيارات الكهربائية خلال العام الماضي 397.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 52.3 مليون ريال في عام 2022، بزيادة بنسبة 65%.

وتأتي هذه الزيادة القوية في واردات السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية في إطار خططها الطموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتسعى المملكة لتوطين صناعة السيارات من خلال جذب استثمارات محلية ودولية للقطاع، وعملت على استقطاب شركات ومصانع، وأطلقت علامتها التجارية الأولى للسيارات الكهربائية “سير”.

وشهدت السعودية مؤخرًا تدشين شركة “لوسيد” وأول مصانعها في جدة، بموجب اتفاق يستهدف تعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في المملكة.

أمريكا وألمانيا تتصدران قائمة الدول المصدرة السيارات الكهربائية

وبحسب بيان الهيئة، استحوذت 3 دول على الجزء الأكبر من السيارات الكهربائية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2023، بنحو 765 سيارة من إجمالي 779 سيارة، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بـ 459 سيارة بقيمة 282 مليون ريال أي ما يعادل 58.9%، تليها ألمانيا بـ 269 سيارة بقيمة 108 ملايين ريال أي ما يعادل 34.5%، ثم الصين بـ 37 سيارة بقيمة 5 ملايين ريال.

بينما اقتصرت بقية الدول على أعداد قليلة، حيث استوردت المملكة 4 سيارات من فرنسا بقيمة 189 ألف ريال، و3 سيارات من بريطانيا بقيمة 655 ألف ريال، وسيارتين من كل من بلجيكا وإستونيا، وسيارة واحدة من كل من إسبانيا وتركيا وإيطاليا.

وفي عام 2022 تم استيراد عدد 210 سيارة، وجاءت أمريكا في المرتبة الأولى من حيث عدد السيارات المستوردة بواقع 55 سيارة، تلتها إسبانيا بـ 46 سيارة، والصين بـ 34 سيارة، وكوريا الجنوبية بـ 32 سيارة، وألمانيا بـ 29 سيارة، كما تم استيراد 10 سيارات من بولندا، وسيارتين من كل من فرنسا وبريطانيا.

وعلى صعيد آخر، اعتمدت المملكة 73 طرازًا لمركبات كهربائية من 12 شركة مصنعة في ست دول حول العالم، وذلك تمهيدًا لدخولها السوق السعودية.

تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسؤولية إصدار شهادة اعتماد الطراز للمركبات الكهربائية، وذلك للتأكد من سلامتها ومأمونيتها.

وتقوم الهيئة بدراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة.

وتوضح اللائحة المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة وضمان اختبارها وفق المواصفات بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية.

اتفاقية مع لوسيد لشراء 50 ألف مركبة كهربائية

في عام 2022، وقعت السعودية اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء ما لا يقل عن 50 ألف مركبة كهربائية. كما وقعت شركة “آي بي بي” السويسرية الرائدة في حلول شحن السيارات الكهربائية عالميا عقدًا مع شركة بترومين السعودية لتزويد المملكة بشواحن السيارات الكهربائية. وسيتم تثبيت الشواحن في 100 محطة وقود على مستوى المملكة.