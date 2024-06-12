أوروبا تستعد لفرض رسوم إضافية تصل إلى 25% على السيارات الكهربائية الصينية

أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يفرض اعتبارا من يوليو/تموز رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25% على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.

تأتي هذه الرسوم كجزء من تحقيقات الاتحاد الأوروبي في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية المناهض للمنافسة.

وتخطط المفوضية لفرض تعريفات جمركية مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، اعتمادا على الشركة المصنعة للسيارة ومدى الدعم الذي يقوض المنافسة والذي حدده الاتحاد الأوروبي في تحقيقه المستمر، وفقا لمصادر فايننشال تايمز.

رسوم بقيمة 2.15 مليار دولار على السيارات الكهربائية الصينية

وتشير فايننشال تايمز إلى أن الرسوم الجمركية من المقرر أن تجمع أكثر من 2.15 مليار دولار (2 مليار يورو) سنويا لميزانية الاتحاد الأوروبي مع نمو مبيعات الصين من السيارات الكهربائية في أوروبا.

وفقا لـ”Oil price”، قادت فرنسا وإسبانيا قرار فرض تعريفات جمركية مؤقتة، في حين عارضتها ألمانيا بحجة أنها ستخاطر بحرب تجارية مع الصين وتجعل المركبات الكهربائية أكثر تكلفة في نهاية المطاف.

وقد تصبح شركات صناعة السيارات الألمانية وغيرها من الشركات الأجنبية التي تنتج في الصين خاضعة للتعريفات الجمركية على سياراتها المصنوعة في الصين في الاتحاد الأوروبي. كما أنها تخاطر بالانتقام الصيني من خلال فرض تعريفات جمركية على نماذج أخرى في الصين.

من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي

وتقود فرنسا وإسبانيا الجهود الرامية إلى حماية التصنيع المحلي في الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية، في حين تقود ألمانيا والمجر والسويد المعارضة لهذه الخطوة، وفقا لمصادر فايننشال تايمز.

أطلق الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحقيقات لمكافحة الدعم في واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية من الصين لتحديد ما إذا كانت سلاسل القيمة في الصين تستفيد من الدعم غير القانوني.

قال معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي في تقرير له إن الرسوم الجمركية المحتملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين ستكلف الصين ما قيمته 3.8 مليار دولار من صادرات السيارات الكهربائية إلى الكتلة، لكنها ستكلف أيضا المستهلكين النهائيين في الاتحاد الأوروبي “أسعارا أعلى بشكل ملحوظ”.