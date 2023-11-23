دراسة: 58 بالمائة من السعوديين يخططون لشراء السيارات الكهربائية

يخطط 58% في السعودية ممن شملتهم دراسة حديثة لشراء السيارات الكهربائية مقارنة بـ57% في الإمارات.

وأجرت شركة إبسون دراسة حول واقع تغير المناخ للعام الجاري، وجمعت فيه آراء أكثر من 300,000 شخص في 39 سوقاً بهدف الوصول إلى فهم أفضل بخصوص الاستجابات العالمية للتغير المناخي.

وأكدت الدراسة أن 51% يخطط لاستخدام مصادر طاقة متجددة (مقارنة بـ49% في السعودية).

وقال نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات (48%) بأنهم يخططون لمقاطعة العلامات التجارية غير المستدامة، فيما أظهر 43% من المشاركين في الدراسة في السعودية زيادةً في وعي المستهلكين وأثره المحتمل على سلوكيات الشراء.

وأظهرت النتائج أن من شملتهم الدراسة من الإمارات والسعودية ومصر كانوا من ضمن أكثر 10 جنسيات تفاؤل بخصوص التوصل إلى حل لمواجهة تغير المناخ.

ووجدت الدراسة أن الأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا إلى التغير المناخي على أنه مشكلة عالمية رئيسية أكثر إلحاحاً من غيرها، كما يرَون أن للتكنولوجيا دوراً فعالاً في إيجاد حل للمشكلة.

ملخص دراسة إبسون عن شراء السيارات الكهربائية

يُعد التغير المناخي من أهم القضايا العالمية التي تواجه البشرية اليوم، حيث أن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي لتغير المناخ، والتي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.



وتقع دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة معرضة بشدة لآثار تغير المناخ. حيث تتميز هذه المنطقة بمناخ حار وجاف، مما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة والجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار.

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وعي الجمهور والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بتغير المناخ، ومعرفة ما الذي يعتقدون أنه يمكن القيام به للتصدي لهذا التحدي العالمي.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن التغير المناخي يُعد من أكثر المشاكل العالمية إلحاحاً في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يعتقد 57% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات و43% في السعودية و62% في مصر أن التغير المناخي هو مشكلة ملحّة للغاية.

أما على الصعيد المؤسسي، فقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن الاستثمار في التقنيات المستدامة هو العامل الأهم لكي تتمكن الشركات من مواجهة التغير المناخي. كما شجع المشاركون الشركات على تحسين ممارسات إعادة تدوير المنتجات والمواد وإعادة استخدامها.

توصيات الدراسة

تشير النتائج إلى أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة من الأفراد والشركات والحكومات للتصدي لتغير المناخ. وتشمل هذه الجهود:

رفع مستوى الوعي بتغير المناخ وآثاره.

الاستثمار في التقنيات المستدامة.

تحسين ممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

وضع سياسات وقوانين لحماية البيئة.