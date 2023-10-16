السعودية تنفذ أكبر شبكة نقاط شحن للسيارات الكهربائية

انتهت “البحر الأحمر الدولية“، الشركة المطوّرة لوجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا”، من تجهيز أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية في السعودية.

وتضم الشبكة أكثر من 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”، وقد وُضعت نقاط الشحن في مواقع استراتيجية للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات، ولضمان جاهزية التنقل للأسطول الأولي لـ “البحر الأحمر الدولية” والمكوّن من 80 سيارة كهربائية من طراز “لوسيد” و”مرسيدس”.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر الدولية”: “يتمثل طموحنا في الجمع بين نهجي الاستدامة والفخامة بشكل استثنائي وفريد، بينما نتبنى مساراً جديداً يساهم في دفع وجهة “البحر الأحمر” نحو مستقبل الجيل القادم من التنقل الذكي. ويساهم أسطولنا الذي يضم شبكة الشحن الخاصة بوسائل النقل الكهربائية، بالارتقاء بالمصداقية البيئية وفق معيار عالمي في العمليات التشغيلية المحايدة للكربون، كما يتبنى أيضاً نهجاً يُلبي توقعات زوار الوجهة المتعلقة بوسائل الرفاهية والراحة المقدمة لهم”.

وتم تخصيص سيارات “مرسيدس-بنز” طراز (EQS) و”لوسيد” طراز (Air) لنقل الزوار أثناء إقاماتهم في وجهة “البحر الأحمر”، حيث يمكنهم الاستفادة من أسطول السيارات الكهربائية الفاخرة من خلال الحجوزات المسبقة أو عند الطلب، سواءً عند قدومهم أو مغادرتهم “مطار البحر الأحمر الدولي”، أو في حال زيارة المنتجعات أو المرافق المختلفة أو التنقل فيما بينها.

أما في ما يخص البنية التحتية اللازمة لخدمة الأسطول وصيانته وتشغيله، فقد تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال أوائل زوّار الوجهة، ويشمل ذلك مركزاً للتنقل من المتوقع أن يساهم في استحداث 1500 وظيفة جديدة لسائقي المركبات، بالإضافة لمديري المراكز والفنيين والمتخصصين في شحن المركبات الكهربائية وغيرها من الفرص الأخرى. كما ستساهم هذه الوظائف في تعزيز دور السعودية الريادي في مجال التنقل المستقبلي، مع التأكيد على التزام “البحر الأحمر الدولية” تجاه تمكين الشباب السعودي من خلال توفير فرص واعدة في الصناعات المختلفة بالمستقبل.

وستعتمد وجهة “البحر الأحمر” على الطاقة المتجددة فقط، كجزء من أهدافها الطموحة لتصبح محايدة للكربون عند تشغيلها بالكامل. وقد تم بالفعل بناء 5 محطات للطاقة الشمسية تضم 760 ألفاً من الألواح الكهربائية ستزوّد المرحلة الأولى من الوجهة بالطاقة، بما في ذلك أسطول المركبات الكهربائية وشبكة الشحن.

وقال أندرياس فلورو، رئيس مجموعة عمليات التنقل في “البحر الأحمر الدولية”: “إننا نعيش حقبة جديدة من التنقل المتطوّر من خلال بناء أسطول رائد من المركبات الكهربائية الفاخرة في السعودية، والذي يمثل علامة فارقة في مجال النقل المستدام. ويتمثل الهدف من الاستعانة بسيارات مرسيدس-بنز” طراز (EQS) ولوسيد طراز (Airs)، المدعومة بشبكتنا الخاصة بالطاقة الشمسية، لنعكس التزامنا تجاه السياحة المتجددة. ويساعد تبني الشركة لعمليات تشغيلية محايدة للكربون، في تقديم تجارب سفر سلسة وحديثة لا مثيل لها للزوار، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة تمكِّن الشباب السعودي”.

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطط “البحر الأحمر الدولية” لتأسيس أسطول هو الأول من نوعه على مستوى السعودية، والمكون من الحافلات الكهربائية المحايدة للكربون، تعمل على نقل الموظفين في وجهة “البحر الأحمر”، كما يجري حالياً البحث عن حلول النقل المستدامة المماثلة بما يشمل الدراجات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والكبيرة واليخوت والناقلات البحرية والقوارب ومركبات الصيانة والمركبات المخصصة لنقل الطائرات، بالإضافة إلى المركبات مخصصة للرحلات الترفيهية على الطرق الوعرة.

من جهة ثانية، استقبل “مطار البحر الأحمر الدولي” أولى رحلاته الشهر الماضي، وبدأت الحجوزات في أول منتجعين في الوجهة، وبمجرد اكتمال أعمال التطوير في وجهة “البحر الأحمر” بحلول عام 2030، ستحتوي الوجهة على 50 منتجعاً يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.