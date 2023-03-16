السعودية تطلق أول سيارة كهربائية من طراز لوسيد في سبتمبر

كشف فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد، أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد إطلاق أول مركبة كهربائية يتم تجميعها في المملكة العربية السعودية ، والمستهدف هو الوصول إلى معمل قائم بذاته في المستقبل القريب وتوطين صناعاتها.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى صندوقالاستثمارات العامةوالقطاع الخاص الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة والروابط بين الصندوق وشركاته والقطاع الخاص لدعم تنمية اقتصاد السعودية، وأكد أن المملكة العربية السعودية هي من أكبر مستهلكي السيارات في المنطقة، مشددًا على أن لوسيد تعمل على توطين الوظائف ورفع معدلات التوظيف بين الفتيات والشباب السعوديين.

وبين أن لوسيد نمت وتطورت أكثر بعد أن أصبحت جزءاً من محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والشركة تسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف.

وكانت لوسيد موتورز قد أعلنت عن بدء بأعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على (12,3) مليار ريال

من جانب آخر، أعلنت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في المملكة عن شراكتها مع شركة لوسيد موتورز، الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية ، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها وتضمين اتصال سلس لعملاء لوسيد.



ويسعى نطاق الاتفاقية إلى تمكين خدمات الاتصال حيث تتيح لوسيد الخدمات المتقدمة للاتصال عن بعد وخدمات الاتصال داخل السيارة، مما يوفر لعملائها تجربة قيادة رقمية رائدة.

وتعمل مجموعة stc على توفير مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء لوسيد حيث سيتمكن قائدو مركبات لوسيد من الاستفادة من العديد من المزايا ، بما في ذلك التحسينات المستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه عبر تحديثات OTA ، وتشخيص المركبات عن بعد وإمكانية الخدمة ، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق Lucid Mobile ، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة مثل Spotify ، إضافة إلى تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية الآنية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على

المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وقال نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول في مجموعة stc سعود الشريهي:” إن الشراكة مع لوسيد موتورز تؤهل stc كممكن رقمي لتسهيل تقديم وإدارة الخدمات المتقدمة داخل السيارة وتمنحنا أساساً للابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء مع تطور الخدمات الجديدة”.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة Lucid Motors سلطان فيصل: “نتطلع إلى العمل مع مجموعة stc في مثل هذا الوقت المهم في تطور النظم البيئية للسيارات المتصلة ويسرنا مشاركة هذه الخصائص لعملائنا في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد على التزام stc بتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة , حيث تعمل من خلال هذا التعاون على صناعة السيارات لتمكينها ومواصلة تطوير أسلوب الحياة وعادات المستهلكين.