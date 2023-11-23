استحوذت أسواق المملكة على مبيعات السيارات الصينية وسط صفقات وصفتها التقارير الاقتصادية بالأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط و الخليج.

السعودية سوق خصبة لبيع وشراء السيارات العالمية، كونها تعد السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن نشاطا قويا طرأ على حركة حجم مبيعات السيارات الصينية في المملكة.

وكشف تقرير حديث نمو صفقات السيارات الصينية في المملكة والذي تجاوز 66.882 سيارة في 9 أشهر فقط من العام 2023، بزيادة حوالي 97.997 سيارة عن العام الماضي من الفترة نفسها، وذلك وفقاً لمصادر شبكة السيارات الصينية المصنفة كأكبر الشبكات المتخصصة في أخبار السيارات الصينية في السوق السعودية والشرق .





و بذلك تستحوذ أسواق المملكة على 52.34% من المبيعات لتؤكد قوة السوق، واستيعاب المزيد من مبيعات السيارات الصينية في دول الخليج، خاصة أن هناك 20 علامة تجارية صينية في ظل نمو الصناعة الصينية للسيارات والتي باتت خيارا جديدا في السوق.