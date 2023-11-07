السعودية تبحث الإستثمار في شركة سيارات كهربائية صينية

يجري صندوق الإستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، محادثات لاستثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية “هيومن هورايزونز غروب”، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر، كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لبناء صناعة سيارات محلية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات خاصة، إن صندوق الاستثمارات العامة يمكن أن يشتري الشركة التي يوجد مقرها في شنغهاي بقيمة 3 مليارات دولار. وأضافوا أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت هذا العام، لكن قد يستغرق وقتاً أطول حيث لا تزال الشروط قيد اللمسات النهائية. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.

وقالت المصادر إن شركة “هيومن هورايزونز”، التي تستكشف الخيارات الاستراتيجية، تدرس جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمري القطاع الخاص لتعزيز النمو. وذكرت “بلومبيرغ” أن الشركة تعمل أيضاً مع “يو بي اس غروب” و”مورغان ستانلي” بشأن طرح عام أولي محتمل.

ورفض ممثلو صندوق الاستثمارات العامة و”هيومن هورايزونز” التعليق.

وأي استثمار من قبل صندوق الاستثمارات العامة سيأتي وسط موجة من الصفقات التي أعلنتها المملكة في هذا القطاع كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ويتضمن ذلك اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة “هيومن هورايزونز”، التي يمكن أن تكلف سياراتها الرياضية عالية الأداء HiPhi ما يصل إلى 800 ألف يوان (126 ألف دولار).

وحتى الآن هذا العام، أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر لمصنع تصنيع لعلامتها التجارية المحلية للسيارات الكهربائية “سير” Ceer، وافتتحت مصنعاً آخر مع شركة “لوسيد” ومقرها كاليفورنيا. وفي الشهر الماضي، وافقت شركة “هيونداي” على تطوير مصنع لتجميع السيارات بالقرب من جدة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وسيكون الاتفاق مع شركة “هيومن هورايزونز” أيضاً مثالًا آخر على تعزيز المملكة العربية السعودية لعلاقاتها مع الصين، أكبر شريك تجاري لها. ومنذ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة في كانون الأول / ديسمبر، تشجع المسؤولون التنفيذيون الصينيون على البحث عن استثمارات خليجية ودور محتمل في رؤية 2030 – خطة الحكومة السعودية لتحويل اقتصادها.