حلم البطاريات الخارقة يصدم عمالقة السيارات الكهربائية

حلم البطاريات الخارقة، أو بطاريات الحالة الصلبةـ تحمل وعدًا بتخزين المزيد من الطاقة، ونطاقات قيادة أطول، وشحن أسرع للسيارات الكهربائية من الجيل التالي، ولكن على الرغم من عقود من البحث واستثمار مليارات الدولارات، فإن مستقبلهم لا يزال بعيد المنال.

ولم تقدم شركة تسلا (TSLA.O)، الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، وهي شركة غريبة عن الصناعة، تفاصيل عن أي خطط لتطوير بطاريات الحالة الصلبة.

البطارية الخارقة مجمدة مؤقتا

عمالقة السيارات الكهربائية يشعرون بالإحباط الآن بعد إنفاق مليارات الدولارات منذ فترة على تطوير البطاريات بشكل استثنائي لزيادة مدة القيادة بنحو 50-80%.

ومع تراجع التوقعات الحالية إلى 14-48% فقط، تشعر الشركات بالإحباط، بحسب رويترز.

وتقول الشركات إنها يمكن أن تعزز نطاق قيادة السيارة الكهربائية من 350 ميلاً إلى 400-500 ميل، بزيادة قدرها 14٪ -43٪، وهذه الزيادة المتوقعة في النطاق أقل من التقديرات السابقة البالغة 50٪ -80٪.

ما هي البطاريات الخارقة؟

بافتراض تمكن الشركات من إنتاج بطاريات الحالة الصلبة، فإنه سيكون لها قدرة كبيرة على تخزين الطاقة والقيادة لمدة أطول وشحنها بسرعة أكبر.

وتعتمد 6 شركات كبرى من بينها فولكسفاجن، على شركة كوانتوم سكيب الأمريكية الناشئة لإمدادها بالبطاريات المنتظرة.

وتوصلت الشركة بالفعل إلى النماذج الأولية من البطاريات في الربع الأخير من عام 2022، وبعد تجربتها أقرت فولكسفاجن أن مدى القيادة وصل إلى 640-800 كيلومتر، مع إمكانية شحن 80% من البطارية خلال 15 دقيقة فقط.

منافسة شرسة

“بلو سوليوشن” الشركة المنافسة في هذا المجال، تعمل على تحويل بطاريات الحالة الصلبة التي تصنعها للأتوبيسات لتكون صالحة للسيارات، والتي يصل مداها المتوقع لمسافة ألف كيلومتر، ويمكن شحنها بالكامل في غضون 20 دقيقة.

وتبذل الشركة جهودا حثيثة لبناء مصنع ضخم مخصص لتصنيع البطاريات بحلول عام 2029، وقد وقعت بالفعل اتفاقية تطوير مشترك مع شركة بي إم دبليو، بحسب رويترز.

ودخلت فولكسفاجن محادثات حديثة مع بلو سوليوشن، ما يشير إلى إمكانية فض شراكتها مع كوانتوم سكيب قريبا.

وفي يونيو الماضي، تويوتا انضمت إلى السباق أيضا، مشيرة إلى أنها قد تتمكن من طرح بطارية حالة صلبة جديدة في السوق يصل مداها إلى ألف كيلومتر مع إمكانية شحنها في 10 دقائق، وذلك بحلول عام 2027/ 2028.

البطاريات الصينية مداها ألف كيلو متر

وقامت شركة Nio الصينية لصناعة السيارات الكهربائية بتسويق بطاريات شبه صلبة بقدرة 150 كيلووات في الساعة لمركباتها الكهربائية، التي تصنعها شركة Beijing Welion New Energy، والتي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر.

وتبيع شركة Nio المركبات الكهربائية في الصين وأوروبا وتدير خدمة تبديل البطاريات لمركباتها.

وكشفت شركة CATL الصينية، وهي واحدة من أكبر منتجي البطاريات في العالم، العام الماضي النقاب عن بطارية مادة مكثفة، وهي نوع من البطاريات شبه الصلبة قالت إنها يمكن أن توفر طاقة كافية لتشغيل طائرات الركاب الكهربائية.

وقالت إنها يمكن أن تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات السيارات الكهربائية في وقت لاحق من عام 2023، على الرغم من أنها لم تقدم تحديثًا حول هذا الأمر.

شركات أمريكية تطور بطاريات شبه صلبة

كما قامت شركة Solid Power الأمريكية الناشئة بتسليم خلايا اختبار لبطاريتها شبه الصلبة التي تحتوي على إلكتروليت صلب قائم على الكبريتيد وأنود سيليكون عالي المحتوى لشركة BMW في أواخر العام الماضي.

وهي أيضًا في المراحل الأولى من تطوير بطارية ذات أنود من معدن الليثيوم.

وأيضا شركة أمريكية أخرى، وهي Factorial Energy، قامت بتسليم عينات أولية من بطاريتها شبه الصلبة إلى شركاء صناعة السيارات في العام الماضي للاختبار.

وتهدف الشركة الناشئة، إلى نطاق بطارية يصل إلى 600 ميل، ولديها اتفاقيات مع مرسيدس بنز، وستيلانتس، وهيونداي.

وتخطط هوندا لإطلاق خط اختبار بطاريات الحالة الصلبة في عام 2024، بهدف استخدام البطاريات في النماذج في الجزء الأخير من هذا العقد.

كما استثمرت في شركة SES AI لتطوير بطاريات شبه صلبة بشكل مشترك.

وأيضا تخطط نيسان لإطلاق سيارة كهربائية، وهي بطارية ذات حالة صلبة نقية تم تطويرها داخليًا بحلول عامها المالي 2028.