استدعاء 338 ألف سيارة جيب غراند شيروكي

استدعت شركة ستيلانتس الشركة الأم للعديد من الماركات الكبرى أكثر من 338 ألف سيارة من طراز جيب غراند شيروكي بسبب عطل خطير في عجلة القيادة قد يُؤدي إلى فقدان السائقين السيطرة على سياراتهم.

وشمل الاستدعاء 338238 سيارة من طراز Jeep Grand Cherokee L (صنع 2021-2023) وطراز Jeep Grand Cherokee (صنع 2022-2023).

وقالت ستيلانتس التي تمتلك بالاضافة إلى جيب ماركات شهيرة في عالم السيارات مثل فيات، وألفا روميو وكرايسلار وسيتروين ودودج مازيراتي وغيرها، في وثائق نشرتها الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، إن عطلًا في نظام التوجيه قد يُؤدي إلى فصل الوصلة الكروية في الذراع العلوية للتحم ومفصل التوجيه، ما قد يتسبب في انحراف العجلة إلى الخارج وفقدان السيطرة على السيارة، ويُزيد من خطر وقوع حادث.

وسيتمكن مالكو السيارات المتضررة من التوجه إلى الوكلاء لاستبدال مسامير الربط الخاصة بالذراع العلوية للتحكم مجانًا.