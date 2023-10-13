كروز تبدأ اختبار مركباتها ذاتية القيادة في دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كروز، المتخصصة في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، إجراء اختبار تحت الإشراف لهذا النوع من المركبات من طراز شيفروليه بولت في منطقة جميرا 1.

ويعد هذا الاختبار لتقنية كروز ذاتية القيادة مع وجود سائق أمان ثمرة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز على ضوء الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والاختبار على مسارات الاختبار المغلقة بنجاح.

ومن جانبها، ظلت كروز تعمل في تشغيل خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فبراير 2022. وخلال رحلة إلى سان فرانسيسكو للفريق الفني التابع لهيئة الطرق والمواصلات، استخدم الفريق مركبات كروز في التنقّل هناك، وهو ما أكد ثقة هيئة الطرق والمواصلات بتكنولوجيا كروز.

سلامة وأداء مركبات ذاتية القيادة

وستعمل جي إم كروز على التحقق من سلامة وأداء مركباتها ذاتية القيادة في دبي ومدى توافق متطلبات تلك المركبات مع البنية التحتية الرقمية والطبيعية لمنطقة التشغيل المستهدفة في جميرا 1، وسيعمل الفريق أيضاً على تطوير أداء تقنية القيادة الذاتية خلال الاختبارات التي تُظهِرُ مدى نضج مركبات جي إم كروز، خاصة أثناء الأوضاع المرورية الحرجة في دبي. وخلال المراحل الأولية من اختبارات مركبات كروز ذاتية القيادة على طرق دبي سيكون هناك سائق أمان خلف عجلة القيادة.

تصريح لتجربة المركبات ذاتية القيادة في دبي

وفي السياق نفسه، حققت هيئة الطرق والمواصلات إنجازاً مهمّاً بإصدار أول تصريح لتجربة المركبات ذاتية القيادة في دبي، ومُنِح التصريح رسمياً إلى شركة كروز التي أبرمت الهيئة معها اتفاقية شراكة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة لتقديم خدمات مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني في إمارة دبي في المستقبل.