إفلاس “فيسكر” الأمريكية للسيارات الكهربائية

تقدمت شركة “فيسكر” الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية بطلب للحماية من الإفلاس بعد انتهاء مفاوضات بشأن الاستثمار مع إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى دون التوصل إلى اتفاق.

وأدرجت الشركة أصولاً تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وديوناً بين 100 مليون و500 مليون دولار، في طلب للحماية من الإفلاس قدمته في 17 حزيران / يونيو في ولاية ديلاوير. ويوفر تقديم الطلب الحماية لشركة “فيسكر” من الدائنين بينما تعمل على وضع خطة لسداد ديونها.

وطلبت شركة صناعة السيارات الكهربائية الحماية من الإفلاس بعد أن أعلنت في وقت سابق تحقيق أرباح أقل من المتوقع، وخططاً لتسريح 15% من قوتها العاملة. وقالت “فيسكر” في شباط / فبراير إن قدرتها على مواصلة العمل قد تتعرض لـ”شكوك كبيرة” إذا لم تتمكن من تأمين تمويلات أكثر.

وأعلنت “فيسكر” في آذار / مارس أنها حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من أحد المقرضين الحاليين، لكن هذا التمويل كان مشروطاً بتأمين الشركة الناشئة لاستثمارات من شركة تصنيع سيارات لم تذكرها، وانتهت المفاوضات معها دون التوصل إلى اتفاق.

ويأتي إشهار الإفلاس في وقت تعاني فيه صناعة السيارات الكهربائية للتكيف مع تباطؤ المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا وضعف طلب المستهلكين.

وبالرغم من استمرار قوة الحماس للسيارات الكهربائية، ستستحوذ الصين على حوالي 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية خلال 2024، حسبما ذكرت “بلومبيرغ إن إي إف” في تقرير صدر في كانون الثاني / يناير.