إطلاق رولز رويس بلاك بادج كالينان بلون أخضر فريد 

رُصِدت رولز-رويس بلاك بادج كالينان على طرقات دبي في الإمارات العربية المتحدة حيث أطلّت بحلّة متألقة وجذّابة مع هيكل خارجي يمتاز بلون Iced Brenner الأخضر المطفي، إذ صممت رولز-رويس موتور كارز هذا الطلاء بتقنية مميزة مخصصة للسيارات التي يكلفها العملاء ضمن برنامج بيسبوك للتصميم الحصري. وقد طبقت تلك التقنية المعقدة على طراز بلاك بادج كالينان مبهر ليخلق لون أخضر مفعم بالحيوية والطاقة مستوحى من ألوان الطبيعة.

لقد بذل فنيّو سطح الهيكل الخارجي جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذه اللمسة النهائية اللامعة لطلاء “ثلجي” كما تعبر عنه دار رولز-رويس البريطانية العريقة، إذ يتألف اللون من ثلاث طبقات من الطلاء. فبهدف الوصول إلى النتيجة النهائية من طلاء Iced يتمّ مزج طبقة تهيئة أوليّة وطبقة أساس قبل وضع طبقة شفافة لامعة للحصول على مظهر متميّز وآسر يلقى إقبالاً كبيراً من جانب عملاء بلاك بادج. وهنا لا بدّ من التنويه بأنّ سماكة الطلاء الأخضر اللامع الذي يتطلّب تنفيذه دقّةً بالغة ومهارات فنّية عالية للحفاظ على تجانسه، لا تتجاوز 50 – 60 ميكروناً على كامل هيكل السيارة. يتباين اللون الخارجي مع اللمسة المطفية أو Iced الثلجية التي ينفرد بها ومع مجسّم روح السعادة الأسود ومكابس الفرامل باللون الأحمر المتوهّج، فيما تضفي عليه درزات التصميم الداخلي والتفاصيل الراقية لمسةً استثنائية.

من هذا المنطلق، يتولّى عدد من خبراء الشركة الإشراف على ابتكار اللمسة النهائية المميّزة التي تتطلّب تحضير السطح بشكل دقيق حرصاً على خلوّها من أي شائبة، فيما تتمّ الاستعانة بروبوتات حديثة للحصول على طلاء متجانس تماماً. تخضع كلّ طبقة لفحص صارم للتأكّد من أنّها تستوفي المعايير العالية التي لطالما عُرِفت بها العلامة. بالإجمال، يتم استخدام حوالي ثلاثة كلغ من الطلاء لابتكار هذا التأثير الرائع. وقبل اكتمال المهمّة، يتمّ تفقّد أدقّ التفاصيل من سيارة رولز-رويس الجديدة مرّة أخرى قبل تقديمها للعميل بحلّتها النهائية.

ينبض التصميم الداخلي الذي يطغى عليه اللون الأسود بلمسات زاهية بلون اللايم الاخضر تضفي عليه رونقاً مميزاً. فبدءاً من الحواف الخارجيّة للوحة العدادات وصولاً إلى أحرف اسم العلامة المنقوشة على مساند الرأس RR، تتناغم هذه اللمسات الملوّنة تماماً مع الهيكل الخارجي الذي تتباهى به سيارة كالينان. حتى أنّ مفتاح هذه السيارة الرائعة يعكس طابع التصميم الداخلي، المكون من خليط الكربون التقني الخاص بسيارات البلاك بادج مع حواف خارجية خضراء متباينة.

ينضمّ اللون الأخضر المطفي إلى اللائحة اللامتناهية من ألوان البيسبوك الاستثنائية، ممّا يُثبت قدرة الدار مرّة أخرى على ابتكار طيف واسع من الألوان المُصمّمة بحسب الطلب. ويذكّر هذا اللون الأخضر الجذّاب والمفعم بالحيويّة بأنّ دار رولز-رويس اعتنقت هويتها الجديدة كدار للسلع الفارهة، حيث تقدّم فرصاً لامتناهية لكل عميل.