مجموعة أي تي بي الإعلامية تطلق توب جير الشرق الأوسط في دول الخليج

أعلنت مجموعة أي تي بي الإعلامية عن إطلاق النسخة الإقليمية المخصصة لمنطقة الخليج العربي من المنصة العالمية الشهيرة المتخصصة في عالم السيارات، توب جير. وستحمل النسخة الإقليمية اسم “توب جير الشرق الأوسط“، وستمثّل إضافةً متميّزة إلى قطاع الإعلام الميكانيكي في المنطقة، وذلك من خلال منصّة رقمية باللغة العربية.

كما ستقدم توب جير الشرق الأوسط أنواعاً مختلفة من المحتوى العصري، تشمل الفيديوهات الطويلة والقصيرة والتفاعلية على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم أحدث الأخبار والتقنيات من عالم السيارات للجمهور الناطق باللغة العربية، على أن تصدر النسخة المطبوعة من المجلة في الربع الأول من عام 2024.

تُشكّل هذه الانطلاقة نقلةً نوعية في قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما باعتماد المنصّة، على وجه الخصوص، اللغة العربية بالكامل.

ستلتزم توب جير الشرق الأوسط بمعايير الاحترافية العالية والجودة الفائقة بما يليق بمكانة العلامة الرائدة، وإرث مجموعة أي تي بي الإعلامية، في عملية صناعة المحتوى. لذا، فإن المشاهدين والقرّاء في دول الخليج والمنطقة على موعدٍ مُرتقب للاستمتاع بمحتوى ترفيهي عالمي من الطراز الرفيع يمنحُهم أيضاً رؤى شاملة في عالم السيارات.

تعرض المنصّة الرقمية خمس فئات أساسية:

مراجعات وتقارير

أخبار السيارات

السيارات الكهربائية

الألعاب الإلكترونية

الساعات والإكسسوارات

تم تصميم كل قسم لتلبية اهتمامات ومتطلّبات جماهير الشرق الأوسط المتنوّعة على جميع الأصعدة المنشودة. بالنسبة لأولئك الذين يُفضّلون قراءة نسخة مطبوعة تقليدية من تجربة توب جير الشرق الأوسط، ستتوفر آلية اشتراك مُخصصة للحصول على إصدارات مطبوعة في مطلع العام المُقبل.

تعتزم توب جير الشرق الأوسط الاستمرار في إثراء عراقة تاريخ العلامة الحافل، الذي يمتد لما يزيد عن مئات الملايين من المشاهدين ومليارات المشاهدات. الأمر الذي سيُعيد صياغة المشهد الإعلامي للسيارات في المنطقة، وبالتالي التأسيس لوجهٍ جديد لمعالم قطاع المركبات إقليمياً. وبذلك سوف يتردد صدى المحتوى الحائز على جوائز عديدة وصاحب الأرقام القياسية، المُحبب للجماهير مُجدداً بمنظورٍ عربيٍ خالص.

في هذا السياق، صرّح أحمد بشور، المدير العام لمجموعة أي تي بي الإعلامية قائلا: “يُسعدنا تدشين المنصة العالمية الرائدة باللغة العربية، كإصدار يتم إطلاقه في دول الخليج بمحتوى رقمي مرموق. إن جمهور الشرق الأوسط متعطش للمحتوى الترفيهي المحلي عالي الجودة المختص بعالم السيارات، وتوب جير الشرق الأوسط سوف تملأ هذه الفجوة في السوق المحلي، وتمنح الفرص لعشاق السيارات، وكبار خبراء المجال، والمعلنين والمبدعين”.

كما أعرب أحمد حاتم أبوالجدايل، رئيس تحرير توب جير الشرق الأوسط عن أهمية هذه الخطوة قائلا: “تستعد توب جير الشرق الأوسط لإشعال موجة من الإثارة بين عشاق المحركات والباحثين عن التشويق في عالم السيارات العربي النابض بالحياة. بدءاً من أحدث المحركات ووصولاً إلى التجارب الجامحة، نعد بتقديم محتوى ترفيهي متميز من شأنه أن يبقي الجمهور على درجة عالية من المتعة والحماس”.

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