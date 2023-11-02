أول سيارة أجرة ذكية في المنطقة تطلقها هيونداي الإمارات

عرضت مؤسسة «جمعة الماجد»- الموزع الحصري لسيارات «هيونداي» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول سيارة أجرة ذكية في الإمارات والمنطقة من نوع «هيونداي سوناتا”.

ويأتي ذلك بعد توصلها لشراكة ناجحة مع «قمة أبوظبي للمدينة الذكية» لتكون بموجبها الشريك الحصري للسيارات لهذا الحدث الذي أقيم مؤخراً.

وتسعى أبوظبي لإنشاء مجمع عالمي لصناعات المركبات الذكية ذاتية القيادة. وتم تجهيز سيارة الأجرة الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخدمات البث لتعزيز السلامة والعمليات وتجربة العملاء.

وتتولى الكاميرات المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل السيارة مراقبة عناصر مختلفة، بما في ذلك تنبيه السائق ووقت رد الفعل ومؤشرات السلامة الأخرى؛ لضمان الحماية للركاب. ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي أيضاً بتسجيل كافة رحلات الركاب. وإذا ترك العميل أي متعلقات خلفه بعد الرحلة، تستطيع كاميرات الذكاء الاصطناعي المدمجة اكتشافها على الفور، كما تعمل على إخطار الأطراف المعنية بهذا الأمر. وتعني هذه المواصفات مجتمعة ضمان السلامة، وتوفير رحلات أكثر متعة للركاب مع المزيد من الطمأنينة.

وقال سليمان الزبن، رئيس شركة هيونداي الإمارات: «نلتزم برفع مستوى وسائل النقل للسكان في الدولة. وتجسد هذه الشراكة طريقة عمل القطاعين العام والخاص للتعاون معاً من أجل رسم معالم مستقبل مستدام وطموح للجميع”.

ويتولى النظام الذكي رصد تصرفات السائقين وسلوكهم بهدف تحليل الأسباب والظروف التي تؤدي إلى الأخطاء، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتقليل نسبة الحوادث والممارسات الخطِرة. وتتيح المعدات التقنية الموجودة داخل السيارة جمع البيانات الحية للمراقبة عن بعد، بهدف اتخاذ التدابير المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وتساعد لوحة التحكم على مراقبة طبيعة عمل السائقين، كما تتبع مؤشرات كفاءة التشغيل، وتفادي أي حالات تدل على سوء استخدام المركبة. وتشتمل اللوحة على صور واضحة ومقروءة ومتنوعة تعمل معاً على شاشات متخصصة بشكل فردي ومشترك. وتقدم أيضاً عروضاً توضيحية تفاعلية شاملة للبيانات.

وتشتمل سيارة الأجرة الذكية من «هيونداي سوناتا» على ميزة المساعدة في العثور على المفقودات؛ حيث يمكنها التعرف إلى تلك المتعلقات التي قد ينساها الركاب في السيارة، وبعدها يقوم النظام بإرسال الصور والبيانات إلى مركز التحكم، وتحذير السائق قبل نزول الراكب.