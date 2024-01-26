“أودي” تفوز في صراع خاص على علامتها التجارية

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، لصالح عملاق السيارات الألماني “أودي” في نزاع قد يحد من قدرة الشركات المصنعة لقطع الغيار على استخدام علامات مشابهة لشعار شركة صناعة السيارات.

وتتعلق القضية، المرفوعة أمام محكمة في وارسو، ببائع تجزئة بولندي عبر الإنترنت يبيع شبكات المبرد الاحتياطية التي تم تكييفها لموديلات “AUDI” الأقدم، والتي تحتوي على مساحة منحوتة لشعار “AUDI” ذو الحلقات الأربع.

أودي ترفع دعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي

واعترض عملاق السيارات الألماني ، على هذا التصميم، وسألت محكمة وارسو محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عما إذا كان بإمكان أودي، بصفتها مالكة العلامة التجارية، حظر بيع الأجزاء.

وكانت “AUDI” قد حركت دعوى ضد شركة قطع غيار السيارات البولندية “جي كيو” لبيع شبك رادياتير غير أصلي يلائم طرز سيارات أودي القديمة وعليها مكون مماثل لشارة الحلقات الأربعة الخاصة بشعار أودي.

والقطعة مصممة لتحمل الرمز المميز، لذلك ترغب شركة السيارات الألمانية منع بيع شبك رادياتير مقلد يحمل تصميمات شبيهة.

الطعن على الحكم

وقامت شركة قطع الغيار بالطعن على القضية، وتساءلت عما إذا كان استخدام الرمز في بيع قطع الغيار ينتهك حقوق العلامة التجارية، وتساءلت عما إذا كانت “AUDI” لديها سلطة تقييد استخدام الشعار في هذا السياق.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي، إن استخدام الشكل المشابه لشعار “AUDI”، دون موافقتها، يعد انتهاكًا لقانون العلامات التجارية. خاصة وأن (الشكل) مرئي للعامة الراغبين في شراء قطعة الغيار هذه.

وأكدت، أن ذلك يمكن أن يشكل رابطًا ماديًا بين قطعة الغيار المعنية، ومالك العلامة التجارية AUDI، تاركة القرار النهائي في القضية للمحكمة البولندية.