أعلن عن إطلاق سيارات فولفو EX30 الجديدة في الإمارات تزامنا و فعاليات مؤتمر (كوب 28)، وضمن خطط تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية في البلاد.



وقامت مجموعة الفظيم للمشروعات التجارية بوضع معايير القيادة المبتكرة والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعتها المميزة من طرازات فولفو.



ويأتي هذا الإطلاق على خلفية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، حيث يتم التركيز على الاستدامة والتنقل الأخضر ضمن مهمة دفع التحول نحو السيارات الخالية من الانبعاثات، وهذا ما يتوافق من خلال الإستراتيجية المثالية لإطلاق فولفو EX30 في الإمارات.



تعتبر EX30،أول سيارة دفع رباعي صغيرة فاخرة من فولفو، وتتميز بكونها كهربائية بالكامل، و يعد إطلاق EX30 حجر الزاوية في استراتيجية السيارات الكهربائية لشركة فولفو للسيارات.



و قال أوسكار ريفولي، المدير الإداري لدى المشاريع التجارية في الفطيم: “نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق فولفو EX30 مع اختيار مجموعة الفطيم كشريك استراتيجي للتنقل الإلكتروني في مؤتمر COP28. وهذه أحدث إضافة إلى أسطول فولفو الكهربائي بالكامل، فولفو EX30 هي سيارة دفع رباعي مدمجة ذات مهمة محددة، حيث توفر كل ما يريده العملاء من فولفو إلى جانب أقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأي سيارة فولفو حتى الآن.



وأضاف، سيارة فولفو، إصدار متميز وآمن ومصمم لتلبية احتياجات الراغبين بهذه التجربة التي تتفق مع سوق قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.



وحول تصميم المركبة، فهي سيارة كهربائية بالكامل صممت لتكون آمنة، و ذات بصمة ثاني أكسيد الكربون كأصغر سيارة رياضية متعددة الأغراض حتى الآن، تعتبر أكثر راحة ومتعة من خلال التكنولوجيا المتطورة والتصميم الاسكندنافي.



و تجسد EX30 جميع قيم تصميم فولفو من خلال الشكل الأصغر، وتعمل قاعدة العجلات الطويلة والعجلات الكبيرة، كما تحقيق التوازن والرقي في المظهر الخارجي، مع وجه واثق، ودرع مغلق وعرض رقمي لمصابيح Thor’s Hammer الأمامية، بجانب تميزها بتقنية البطارية التي تناسب احتياجات كل مستخدم.



كما توفر سيارة EX30 الجديدة نوعين مختلفين من البطاريات منذ الإطلاق: مجموعة من فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) بقدرة 51 كيلووات في الساعة، ومجموعة متنوعة من النيكل والكوبالت والمنغنيز (NMC) بقدرة 69 كيلووات في الساعة، مع خيار أكبر يتيح أقصى نطاق للقيادة، وهو 298 ميلاً (480 كيلومترًا).



و بالنسبة للسائقين الذين يقضون معظم وقتهم في المدينة أو يميلون إلى السفر لمسافات أقصر بين الشحنات، تقدم شركة سيارات فولفو الفئة الأساسية، مع خيار محرك واحد مع بطارية LFP.



وتعد بطارية LFP ذات النطاق القياسي، والتي تستخدم كيمياء فوسفات الحديد الليثيوم، الأكثر فعالية من حيث التكلفة وأقل استهلاكًا للموارد في الإنتاج.



تأتي فئة EX30 Plus مزودة ببطارية NMC طويلة المدى، والتي تتميز بالليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت، وتنتج طاقتها بكفاءة أكبر من متغير LFP، و يوفر خيار النطاق الممتد ذو المحرك الواحد للسائقين نطاقًا يصل إلى 480 كيلومترًا بين عمليات الشحن.



وهناك خيار متغير الأداء الفائق من خلاله إقران بطارية NMC بمحرك إلكتروني ثانٍ إضافي. يوفر طراز الدفع الرباعي، من EX30 قوة 315 كيلووات (428 حصانًا) من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.6 ثانية.



يتمتع طراز Twin Motor طويل المدى بقدرة شحن بالتيار المستمر تصل إلى 153 كيلووات، بينما تبلغ قدرة السيارة ذات النطاق القياسي 134 كيلووات، مما يعني أن السائقين يمكنهم شحن بطاريتهم من 10 إلى 80 بالمائة خلال ما يزيد قليلاً عن 25 دقيقة.



و من خلال الشاشة المركزية للسيارة والتطبيق، يمكن ضبط شدة التيار والحد الأقصى لمستوى الشحن ومتى يبدء الشحن.

تم تصميم سيارة EX30 لتكون ذات أقل بصمة كربونية مقارنة بأي سيارة فولفو حتى الآن وتمثل خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق طموحات الاستدامة لشركة سيارات فولفو، من خلال معالجة الانبعاثات في جميع أنحاء.



كما تحتوي EX30 على أحدث تقنيات تقييد الحركة، بالإضافة إلى تصميم هيكلي رفيع المستوى يلبي متطلبات السلامة الداخلية الطموحة، وهو مصمم لإعداد سيارات فولفو لمختلف سيناريوهات العالم الحقيقي.



و تهدف EX30 أيضًا إلى جعل حياة السائق أكثر راحة وأكثر استرخاءً ومتعة داخل السيارة من خلال التكنولوجيا المتطورة والتصميم الداخلي الاسكندنافي المراعي.

إلى جانب واجهة المستخدم ذات الشاشة الواحدة (UX)، مع Google المدمج وتشغيل أحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه من فولفو على شاشة مقاس 12.3 بوصة، تعكس جميع هذه الميزات السمات المميزة لتصميم فولفو الحقيقي.



تعد فولفو EX30 أول سيارة تشتمل على جيل جديد من ميزة Park Pilot Assist الشهيرة. يمكنه التعامل مع جميع أنواع أماكن ركن السيارة، بما في ذلك المتوازية والمنحنية والعمودية والمائلة، مما يجعل ركن السيارة في الأماكن الضيقة أمرًا سهلاً.



عملت شركة سيارات فولفو في EX30 بشكل وثيق مع شركاء التكنولوجيا مثل Google وApple وQualcomm لتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة.



وستكون تقنية فولفو، المبنية على معايير صناعة UWB وCCC المتقدمة، متوافقة مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية والموديلات الخاصة بالهواتف.





وأخيرًا، تأتي فولفو EX30 أيضًا مع خيار من خمسة أنماط مختلفة للإضاءة المحيطة. كل منها مستوحى من مناظر طبيعية إسكندنافية مختلفة ويتغير لونها بمهارة، مما يضيف إحساسًا بالهدوء إلى الداخل، وتتوفر سيارة EX30 الآن بخمسة ألوان خارجية: الأبيض الكريستالي المعدني، والأسود المعدني العقيقي، والرمادي البخاري، والأصفر الطحلبي، والأزرق السحابي، وخيارات الألوان الداخلية مستوحاة من الطبيعة الاسكندنافية، مع أربعة خيارات متاحة، بما في ذلك النيلي، والصنوبر، والنسيم، والضباب.