فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار السيارات في مصر مرشحة لارتفاع كبير

أدى توقف نظام الرقم التعريفي الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات، إلى احتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة في الموانئ

فريق التحرير by فريق التحرير

يقول رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، أسامة أبو المجد، إن قطاع السيارات يشهد حالياً أزمة كبيرة، قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير في الفترة المقبلة، كما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

ويعد سوق السيارات في مصر أحد الأسواق التي شهدت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، قبل أن تعمل الحكومة على إنجاز الإفراجات الجمركية ولكن الأزمة عادت مع انخفاض حجم المعروض من السيارات.

وأوضح أبو المجد أن الأزمة تتمثل في توقف نظام الرقم التعريفي الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات، نتج عنه احتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة في الموانئ، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تراجع حجم المعروض من السيارات داخل الأسواق.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن “هذا العطل تسبب في توقف حركة الاستيراد للسيارات الشخصية، وسيارات ذوي الاحتياجات، والاستيراد التجاري، موضحاً أن كل أنواع الاستيراد متوقفة تماماً، وإذا لم يتم حل هذه المشكلة سنشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات في المستقبل القريب”.

وأشار أبو المجد، إلى أنه يجب على المستهلكين الراغبين شراء السيارات سرعة الإقبال على هذا الأمر نظراً لقرب ارتفاع أسعارها إذا لم تحل تلك الأزمة.

وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على السيارات المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، إلى جانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...