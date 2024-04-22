فريق التحرير by فريق التحرير

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حجز 13000 سيارة في نظام الحجز المنزلي الذكي بأبوظبي

شهدت الخدمة إقبالًا متزايدًا من قبل المتعاملين، الذين أشادوا بسهولتها وفعاليتها.

فريق التحرير by فريق التحرير

حققت شرطة أبوظبي إنجازًا هامًا من خلال خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات، حيث استفاد أكثر من 13 ألف متعامل في الإمارة من هذه الخدمة خلال عام 2023.

وتتميز خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات بسهولتها وفعاليتها، حيث تُتيح للمتعاملين إمكانية حجز مركباتهم في موقع يرغبون به، وذلك من خلال تثبيت جهاز ذكي في المركبة يمنع تحريكها دون إذن مسبق.

أبوظبي

وقد شهدت الخدمة إقبالًا متزايدًا من قبل المتعاملين، الذين أشادوا بسهولتها وفعاليتها.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تُميز خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات بأبوظبي:

  • سهولة الاستخدام: يمكن للمتعاملين حجز مركباتهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين.
  • الأمان: تضمن خدمة الحجز الذكي المنزلي سلامة المركبة من خلال منع تحريكها دون إذن مسبق.
  • راحة البال: تتيح الخدمة للمتعاملين الاطمئنان على سلامة مركباتهم دون الحاجة إلى نقلها إلى مواقف الحجز التقليدية.
  • الفعالية: توفر الخدمة الوقت والجهد على المتعاملين.

وتدعو شرطة أبوظبي جميع السائقين إلى الاستفادة من خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات، وذلك لتحقيق تجربة حجز سلسة وآمنة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...