حجز 13000 سيارة في نظام الحجز المنزلي الذكي بأبوظبي

حققت شرطة أبوظبي إنجازًا هامًا من خلال خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات، حيث استفاد أكثر من 13 ألف متعامل في الإمارة من هذه الخدمة خلال عام 2023.

وتتميز خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات بسهولتها وفعاليتها، حيث تُتيح للمتعاملين إمكانية حجز مركباتهم في موقع يرغبون به، وذلك من خلال تثبيت جهاز ذكي في المركبة يمنع تحريكها دون إذن مسبق.

وقد شهدت الخدمة إقبالًا متزايدًا من قبل المتعاملين، الذين أشادوا بسهولتها وفعاليتها.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تُميز خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات بأبوظبي:

سهولة الاستخدام: يمكن للمتعاملين حجز مركباتهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين.

يمكن للمتعاملين حجز مركباتهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين. الأمان: تضمن خدمة الحجز الذكي المنزلي سلامة المركبة من خلال منع تحريكها دون إذن مسبق.

تضمن خدمة الحجز الذكي المنزلي سلامة المركبة من خلال منع تحريكها دون إذن مسبق. راحة البال: تتيح الخدمة للمتعاملين الاطمئنان على سلامة مركباتهم دون الحاجة إلى نقلها إلى مواقف الحجز التقليدية.

تتيح الخدمة للمتعاملين الاطمئنان على سلامة مركباتهم دون الحاجة إلى نقلها إلى مواقف الحجز التقليدية. الفعالية: توفر الخدمة الوقت والجهد على المتعاملين.

وتدعو شرطة أبوظبي جميع السائقين إلى الاستفادة من خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات، وذلك لتحقيق تجربة حجز سلسة وآمنة.