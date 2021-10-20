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Posted inفنون وآداب

بحضور تجاوز 700 ألف.. “الفنان العالمي بيتبول” يُحيي حفله في اليوم الأول لموسم الرياض

شهدت فعاليات افتتاح موسم الرياض 2021 مساء اليوم حضورًا عالميًا من خلال مسيرة الافتتاح التي رافقها حفل غنائي أحياه الفنان العالمي “بيتبول”، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 700 ألف شخص.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بحضور تجاوز 700 ألف.. "الفنان العالمي بيتبول" يُحيي حفله في اليوم الأول لموسم الرياض
بحضور تجاوز 700 ألف.. "الفنان العالمي بيتبول" يُحيي حفله في اليوم الأول لموسم الرياض

وقدم المصارعُ العالمي الشهير أندرتيكر الفنانَ “بيتبول”، في الحفل الذي أقيم ضمن مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021، وعبّر الفنان “بيتبول” عقب الحفلة التي أحياها الليلة، عن سعادته البالغة بإتاحة الفرصة له ليكون جزءًا من افتتاح موسم الرياض، والحضور أمام الجمهور الكبير الذي ملأ أرجاء المكان طوال وقت الحفلة.

وتحملُ الحفلة الغنائية للفنان الأمريكي عنوانًا لصناعة الترفيه العالمية التي تميز بها موسم الرياض 2021 في برامجه وفعالياته التي بدأت اليوم، والمحتوية على عدد من المفاهيم الترفيهية العالمية.

وكانت فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، وتتوزع فعالياتها على 14 منطقة منتشرة في جميع جهات العاصمة الرياض ووسطها، وتشمل فعاليات ترفيهية، وتحديات إلكترونية، ومقاهي ومطاعم ومتاجر تعكس التنوع الذي يمثله موسم الرياض في العادات والتقاليد الشعبية والإقليمية وصولًا إلى العالمية.

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