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عودة الحفلات الموسيقية في الرياض وسط إجراءات احترازية

الحفلات الموسيقية تعود للرياض بعد الحظر بسبب كورونا وأمسية أحيتها الفنانة السورية أصالة والمطرب الكويتي نبيل شعيل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عودة الحفلات الموسيقية في الرياض وسط إجراءات احترازية

وانطلقت أولى حفلات الرياض الغنائية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه السعودية ويحييها الفنانان نبيل شعيل وأصالة نصري في “كراون بلازا الرياض” يوم الخميس فيما أقيمت الحفلة الثانية  مساء الجمعة وأحياها الفنان محمد عبده في “فور سيزن الرياض”.

حضر مئات السعوديين مساء الخميس حفلة موسيقية في الرياض، في أول أمسية غنائية من نوعها في العاصمة التواقة للانفتاح والتغيير منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة في بداية العام الماضي بحسب ا ف ب.

وجلس السعوديون والأجانب حول الطاولات في قاعة أحد فنادق الرياض الفاخرة يتابعون بحماسة الأمسية التي أحيتها الفنانة السورية أصالة والمطرب الكويتي نبيل شعيل.

وقالت شابة سعودية لوكالة فرانس برس “جئت من المنطقة الشرقية مع والدتي وأقربائي لرؤية عودة الحفلات، والحمد لله أنهم بدؤوا بأصالة لأنني من أكبر المعجبين به”.

كما قال سائح كويتي “مر عامان منذ جئنا إلى هنا. يسعدنا القدوم من الكويت لحضور الحفل”.

وسبق حفلة الرياض عرض للإيطالي أندريا بوتشيلي في محافظة العلا في نيسان/ابريل الماضي.

وأقامت سلطات المملكة قبل انتشار الفيروس حفلات لفرق وفنانين عالميين وهو أمر لم يكن يمكن تصوره من قبل، ومن بينهم الأميركية جانيت جاكسون ومغني الراب 50 سنت وفرقة البوب الكورية الجنوبية بي تي أس.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن عودة الفعاليات الترفيهية وذلك وفقاً لبروتوكولات معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد19)، متضمنة الاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات الترفيهية. وتشتمل البروتوكولات على أربعة محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية والتباعد، الإبلاغ والمراقبة، التوعية، التنفيذ.

ونصت البروتوكولات على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق “توكلنا”، وذلك التزاماً بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو 2021م. وحددت البروتوكولات نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، إضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.

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