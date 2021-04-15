حلا الترك ، كيف تخطط ماليا؟

ما هي خطط حلا الترك للاستثمار المالي؟

لحد الان لقد حاولت ان اخصص كل استثماراتي لتهيئة حياتي ودراستي للجامعة. فقد كنت التزم بقدر المستطاع ان اودع نسبة من مدخراتي لكي استطيع ان اكمل دراستي.

الان انشاء الله سوف ابدا بخطط مستقبلية تتضمن التوفير المالي وبعض الاستثمارات الخاصة لتهيئني للمرحلة الجديدة في حياتي. بما اني الان في دبي، اود ان استثمر بمنزل خاص بي ومن اهم خططي ان استثمر بمشروع خاص بمجال الجمال والازياء .

لأول مرة يدخل العديد من الفنانين والمشاهير قائمة المليارديرات ليس بفضل اعمالهم الفنية وإنما بالاستفادة من شهرتهم منها لتسويق اعمال تجارية فما رايك؟

الاستفادة من الشهرة لتسويق اعمال تجارية شيئ متعارف – فمنذ صغري وانا اتابع الفنانين (وبالاخص المشهورين عالميا) واعلاناتهم. منهم من سوق منتجات شركات كبيرة ومنهم من كون شركاتهم وقاموا بتسويق منتجاتهم الخاصة – مثل كايلي جنر!

ولكن اتوقع ان هذه الظاهرة قد تطورت كثيرا مع نضوج السوشل ميديا وبالاخص باوقات الكرونا التي اجبرتنا ان نلجأ لشراء امتعتنا اولاين. الجميع الان على هواتفهم معظم الوقت وهذه فرصة للتسويق المباشر.

بالنسبة عن راي بالموضوع، فلا استطيع ان اقول غير ان هذا هو الواقع الحالي – ولكن اتمنى ان المشاهير والفنانين ان يكونو ((ethical باختيار المستحضرات اللذين يسوقونها.

نجاح او فشل الإدارة المالية لبعض الفنانات والفنانين يلعب دورا في استمراريتهم، أين ترى حلا نفسها بعد ٥ سنين مهنيا وماليا؟

بشكل عام اتمنى ان اكون قد كونت اسما فنيا راقي وقوي في الوسط الفني وان اكون صاحبة تأثير خيّر على من هم بجيلي. ايضا طموحي ان تكن باستطاعتي ان املك استثمارات و العلامة التجارية الخاصة بي في مجال الجمال والازياء.

وللعلم فانني في السنة الاولى من دراستي فالجامعة بمجال التصميم – فلدي 3 سنولت قبل ان اتخرج. وفي هذه الفترة ساركز بان اوازن بين دراستي و عملي الفني حيث اود الاستفادة لأكبر درجة من تجربتي على الجهتين. وخلال هذه الفترة سوف ابادر بالتعلم كيفية ادارة شركة فمثل ما قلت، اريد ان يكون لي” Brand خاص فيني ” بمجال الجمال و الازياء – فلقد كان عندي في السابق تعامل مع شركات في هذا النطاق (-make up fashion line) ولقد احببت هذه التجربة كثيرا ووجدت نفسي فيها.

أخرا وليس اخيرا، انا يهمني ان اترك بصمة خير واكون صاحبة تأثير إيجابي فاريد ايضا ان اكرس وقت للعمل في مجالات خيرية وبالاخص لدعم تمكين الفتيات الشابات.

هل ترين تشابها بين ما يجري معك وما تعانيه الفنانة العالمية بريتني سبيرز؟ فقد كانت بريتني ضحية استغلال زملاء لها مثل جستن تيمبرليك وغيره؟

لا اعرف قصص بريتني بالتفصيل، ولكن كان في أزمة مع جستن تمبرليك وقضايا مع والدها لاتهامه انها ليست قادرة على التعامل مع شهرتها – ولا احس ان قصتنا تتشابه.

ولكني اقرب لقصص اخرى مثل حستن بيبر الذي كبر وهو تحت الاضواء الفنية وكان الامر صعب جدا عليه فالجميع حول العالم انتقضوه مرارا وتكرارا رغم صغر سنه. فانا منذ صغري واخباري (الصادقة والغير صادقة) تتم تداولها في الميديا والجميع ايضا كان يبدي رايه. الامر من جهة صعب لانني لم اعش طفولة طبيعية كوني تحت الاضواء ومن جهة اخرى جميلة كوني تعرفت على الكثير من الناس اللذين اثروا بطريقة ايجابية في حياتي.

( قائمة أبرز 40 تحت سن 40 – حلا الترك – أريبيان بزنس )

ما هي خطط أعمالك ومشاريعك الفنية قريبا؟

لا استطيع ان اصرح الكثير الان ولكن شركتي بلاتينيوم ركوردز تعد لي اغاني و فيديو كليبات جديدة سوف تنال اعجاب الجميع انشاءالله.

ما هي الأشياء التي تغيرت معك لدى تحقيقك الشهرة وهل تفضلين ان يدير شخص آخر حساباتك على الشبكات الاجتماعية لتجنب التنمر والمضايقات التي يحترفها كثيرون؟

للشهرة الكثير من الحسنات. فالشهرة فتحتلي ابواب كثيرة لكي ،على سبيل المثال، اتعلم واعيش في ارقى واكثر الدول المتطورة في العالم – دولة الامارات. ولكن هناك سلبيات مثل ان لا توجد لي خصوصية – فهناك من يتبع كل خطوة. ومع وجود السوشال ميديا، هذا الموضوع بارزاكثر واكثر.

هناك من يساعدني بادارة حساباتي على السوشل ميديا ولكن انا من المحبين لشبكات التواصل الاجتماعي ولذلك احب ان يكون لي إشراف وتواصل مباشر على حساباتي. التنمر ضدي كان من اصعب الأشياء التي اتعامل فيها مع الشهرة واحاول بقدر المستطاع ان لا اتابع او اقرا اخبار مسيئة وغير واقعية -ولكن اكيد هناك ما يوصل. الحمدالله على كل حال فعندي اهلي واصدقائي والمعجبين بي اللذين يدعمونني دوما.