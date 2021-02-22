التمويل، أصعب تحديات إنتاج فيلم تونسي نال ترشيحا لأوسكار أفضل فيلم أجنبي

يروي الفيلم قصة الشاب السوري «سام علي» الذي يهرب من بلده الغارق في الحرب، ليلجأ إلى لبنان على أمل الوصول إلى أوروبا ويجمع الفيلم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أوّل تجربة لها في السينما العربية.

وأشارت المخرجة في تقرير إلى أن التحدي الأكبر كان تمويل هذا الفيلم وتوفير موارد كافية لإنتاج عمل طموح يلبي رؤيتها.

وتحدثت كوثر بن هنية كيف كان المموّلون متشككين في البداية خاصة مع الحديث عن اللاجئين في أوروبا أو عالم الفن المعاصر ، في قصة رمزية مرئية مليئة بالألوان ، وببطولة ذكر كان أمرًا غير معتاد بالنسبة لي بصفتي مخرجة من خلفية ثقافية عربية إسلامية أفريقية.

وتقول:” من الواضح أن هذا الفيلم لم يكن ما كان متوقعًا مني. لكن لكوني كاتب سيناريو ، أحب أن أفكر خارج المألوف والقوالب التي ترتبط بهويتي. علاوة على ذلك ، أحب فكرة القيام بشيء غير متوقع. هذا هو ما يدفعني أكثر، وبأقل من 3 ملايين دولار جاءت ميزانية هذا الفيلم ورغم أنها ضئيلة إلا أن جمعها كان أمرا صعبا جدا. وتضيف قائلة:”الرجل الذي باع جلده” هو إنتاج مشترك بين خمس دول – تونس وفرنسا وبلجيكا والسويد وألمانيا – ولكل دولة قوانينها وقيودها فيما يتعلق بالتمويل. كان على المنتجين لدي إيجاد حلول لمواءمة كل شيء، كان لدي طاقم دولي من خلفيات ثقافية مختلفة ، وفي النهاية كانت التجربة ممتعة ومثرية للغاية.

وبرعاية السفارة البلجيكية في لبنان سيعرض فيلم الرجل الذي باع ظهره الأحد القادم في بيروت ويناقش عبر تطبيق «زوم من قبل مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية» والفيلم «» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ، اختير العمل، ضمن القائمة القصيرة للأشرطة المتنافسة على أوسكار «أفضل فيلم أجنبي» لعام 2021.

يحكي الفيلم قصة الشاب السوري «سام علي» الذي يهرب من بلده الغارق في الحرب، ليلجأ إلى لبنان في سعيه للوصول إلى أوروبا حيث تعيش حبيبته.

ومن أجل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشماً على ظهره، ليتحوّل جسده إلى تحفة فنية، قبل أن يدرك أنّه فقد حرّيته من جديد بسبب ذلك.

وتضم قائمة الممثلين والممثلات كلّاً من: يحيى مهايني، ديا ليان، كوين دي باو، نجوى زهير، بلال سليم والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أوّل تجربة لها في السينما العربية.