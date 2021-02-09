مصورين من السعودية والإمارات ومصر والكويت في قائمة الفائزين بجائزة التصوير العالمية لعام 2021

وأعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي و سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن فوز ميريا فيلابلانا بجائزة المسابقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الوطنية ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021. فيما فاز بجائزة المسابقة الوطني في السعودية المصور نايف البقمي في لقطة تعبر عن الحالة النفسي في جائحة كورونا المستجد.

يمثل برنامج الجوائز الوطنية مبادرةً أطلقتها المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي وسوني لدعم مجتمعات التصوير الفوتوغرافي المحلية حول العالم، بمشاركة 53 دولةً هذا العام.

أُرسل ما يزيد على 330 ألف صورة من 220 منطقة للمشاركة ضمن جوائز سوني العالمية للصور الفوتوغرافية2021 وشاركت أكثر من 165 ألف صورة في المسابقة المفتوحة (التي اختير من بينها الفائز بالجائزة الوطنية).

وقع اختيار لجنة التحكيم على ميريا فيلابلانا وصورتها الفوتوغرافية “Masquerade III” (التنكر III) دون الكشف عن هوية صاحبة الصورة، في فئة البورتريه في المسابقة المفتوحة. وتمثل هذه الصورة جزءاً من سلسة صور التقطتها ميريا خلال فترة الحجر الصحي التام في العام 2020 إثر انتشار جائحة كوفيد 19. واختارت المصورة “التنكر”، استكشاف بصري لمكنونات أرواحنا” عنواناً لسلسة صور تهدف إلى استكشاف قدرة التصوير على توصيف لحظةٍ تاريخية بنهج مفاهيمي. ففي كل صورة تحدٍ للمتلقي، يدفعه إلى التساؤل عن الأسلوب الذي نتجلى من خلاله بأنفسنا أمام الآخرين. فهل تحول المجتمع إلى حفلة تنكرية كبيرة؟

ميريا فيلابلانا مصورة تعلمت أساليب الفوتوغرافيا ذاتياً. ولدت في برشلونة وتقيم في دبي.

قالت فيلابلانا معلقةً على فوزها: “إنه لشرفٌ عظيم أن أفوز بالمركز الأول في الجائزة عن دولة الإمارات ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021. وأشعر بامتنانٍ كبير لاختياري ضمن القائمة القصيرة في فئة البورتريه في المسابقة المفتوحة. إنها إنجازات تحثني على بذل المزيد من الجهد وعلى أن أستعين بفن التصوير الفوتوغرافي للتعبير عن نفسي وعن العالم من حولي”.

حصلت ميريا فيلابلانا نظير فوزها بجائزة الإمارات العربية المتحدة الوطنية على آلة تصوير رقمية من سوني.