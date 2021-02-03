خفايا الساعات التي هزت النظام المالي وأسواق وول ستريت تتحول إلى فيلم

رغم أن آخر فصول صراع صناديق التحوط في وول ستريت ضد مستثمرين تكاتفوا عبر شبكة اجتماعية ضد عمليات البيع على المكشوف التي قامت بها صناديق التحوط، لم تكتب بعد، إلا أن الاستوديو الهوليوودي «إم جي إم حصل على حقوق نشر كتاب وتصوير فيلم عن هذه الحادثة التي شهدت قفزة من 1700% لأسهم شركة ألعاب اسمها جيم ستوب Game Stop التي كانت تعاني مع إغلاق متاجرها بسبب الجائحة لترتفع قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي. وحصل استوديو إم جي إم على حقوق كتاب للمؤلف بن مزريتش حول الحادثة فيما تبذل شبكة نتفليكس مساع مشابهة لتصوير فيلم يدور حول ذات القصة.

وأشار موقع ديدلاين إلى أنّ شبكة نتفليكس تستعد لتوثيق الحركة البيع المحمومة التي شهدها وول ستريت لتكبد كبار المستثمرين خسائر بالمليارات بسبب هوس مستثمري التجزئة بأسهم الشركة المحببة لديهم.

وتجري نتفليكس مفاوضات لإنتاج فيلم عن قصة جيش صغير من المستثمرين عبر الإنترنت وكيف قلبوا الطاولة على حيتان وول ستريت، عبر رفع قيمة الأسهم في شركة الألعاب المتعثرة جيم ستوب، على أن يتولى كتابته مارك بوال ويجسّد بطولته نواه سنتينيو.

وكانت القصة قد بدأت حين نسقت هجمات شراء كثيفة من مجموعة من صغار المستثمرين عبر قسم خاص للاستثمار في منصة التواصل الاجتماعي ريديت باسم رهانات وول ستريت – wallstreetbets- والذي زاد عدد المشتركين فيه من مليوني مشترك إلى أكثر من 8 ملايين خلال أيام قليلة شهدت خسائر بالمليارات لحيتان صناديق التحوط.

الإقبال المحموم على شراء الأسهم جاء ويتواصل حتى الساعة لصد محاولات صناديق التحوط في وول ستريت إفلاس الشركة من خلال بيع أسهمها على المكشوف، وانتظار شرائها وتسوية المراكز المفتوحة عند انخفاض أسعارها.

ويحفل قسم ريديت المذكور بتدوينات تحاول توثيق انتهاكات من شركات مالية ووسائل إعلام بالتواطؤ مع صناديق التحوط ضدهم سواء كان ذلك من خلال بيع أسهمهم دون علمهم أو الترويج للمضاربة على الفضة وغير ذلك من قضايا ساخنة.

ونقلت سي بي إس عن المشرفين عن قسم وول ستريت بتس إن القسم يتعرض لوابل من التدوينات الآلية (بوتس Bots) بهدف نشر أخبار مضللة وتشتيت جهود المنتدى الذي يجمع أكثر من 8 ملايين مشترك يسعى معظمهم لتداول أسهم جيم ستوب لكن قرابة 90% من التدوينات تظهر تلاعبا لشراء الفضة بدلا من جيم ستوب.

هناك جوانب تضيع في بعض سرديات ما يجري وأبرزها الشرارة التي أطلقها وهو كيث جيل (Keith Gill) محلل مالي سابق بخبرته التي استفاد منها لتقديم دراسة تحليلية لقيمة جيم ستوب الشركة التي وجد في المضاربة على أسهمها أمرا مزعجا، و أطلق شرارة المضاربات بلقطات نشرها على يوتيوب داعيا لشراء أسهمها التي ابخس السوق قيمتها الفعلية خاصة وأنها شركة محببة لجيل شغوف بألعاب الكمبيوتر وأكثرهم لا يزال يعيش في منزل والديه ولديه سخط كبير من صناديق التحوط التي نالت حزم مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية أي من دافعي الضرائب للقيام بمضاربات فيما خسر ملايين الأمريكيين وظائفهم وبيوتهم في أزمة الرهن العقاري والازمة المالية سنة 2009، بحسب تدوينات المجموعة.

وتتواصل هذه التدوينات لتتضمن اتهامات لتطبيقات التداول مثل روبن هود وإي تورو و بممارسات تمنع المستثمرين الصغار من الاحتفاظ بأسهم جيم ستوب أو شراء المزيد منها. وقام فيسبوك بحذف حساب المجموعة ثم أعاد وحرر الحساب فيما قامت خدمة دسكورد بإغلاق حساب المجموعة بزعم نشر الكراهية.

ويتهم هؤلاء أيضا شبكات إعلامية مثل سي إن بي سي وغيرها بنشر أخبار مضللة مثل مزاعم توجه المجموعة للاستثمار بالفضة بل وصلت أكاذيب بعض الإعلاميين الأمريكيين إلى اتهام روسيا بالوقوف خلف ما يجري (جيمي كميل وآخرون).

وساهم إيلون ماسك مؤسس تيسلا بإثارة الهوس والشراء المحموم لأسهم الشركة بعد تدوينة على تويتر وكانت كلمة واحدة وهي جيم ستونك وتعني القصف الموجه للعبة.

ولم يكن تأييد الملياردير إيلون ماسك لهذه المجموعة مجرد مشاكسة صبيانية، فهو يكره صناديق التحوط التي حاولت تدمير شركة تيسلا بعمليات بيع على المكشوف ويعرف ممارسات وول ستريت ضد الشركات.

أما ما سيعرضه الفيلم لفصول هذه القضية التي لم تكتب نهايتها بعد فهو أمر يتوقف على مزاج منتجي الفيلم المذكور إلا أن ما يجري هو أغرب من الخيال فقد انضم مستثمرون من هواة التداول من مختلف دول العالم إلى المجموعة ، بحسب التدوينات في المجموعة، فهناك من تحدث عن استثماره في جيم ستوب من السعودية والإمارات وحتى استراليا والهند ودول أوروبية عديدة.