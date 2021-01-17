الشارقة تطلق الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”

ينطلق يوم 5 فبراير المقبل، الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة، حيث سيقدّم النجوم علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي لجمهورهم في الإمارة والدولة، باقة من أجمل أعمالهم الغنائية التي لاقت أصداءً واسعة خلال السنوات الماضية.

ويأتي الحفل برعاية إعلامية من إذاعة الرابعة، حيث سيكون عشّاق الأغنية العراقية على موعد مع حفل ساهر يقدم فيه النجم علي جاسم روائعه “يمّه يمّه الشوك” وباقة من الأعمال المميزة مثل “أريد أسئلك” و”أخبارك”، فيما سيعيش جمهور مسرح المجاز لحظات لا تنسى على إيقاع أغنيات الفنان مصطفى العبدالله “يا كوني”، و”مفرفش” و”حبيبي الغالي” وغيرها من الأعمال المتميزة.

في الوقت ذاته سيستمتع الجمهور بأجمل أغنيات الفنان محمود التركي التي حققت نجاحاً لافتاً خلال الفترة الماضية حيث سيقدم لمحبيه “حب واحساس” “ضمني ضمني” و”يا حبيبي”، كما سيقدم النجوم توليفة من الأغنيات المشتركة أشهرها العمل الفني ذائع الصيت “تعال” الذي حظي بانتشار ومحبة واسعة في قلوب الملايين من المستمعين في الوطن العربي.

وعن انطلاقة الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز” قال سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: “مرّة أخرى يجمعنا الفنّ، أسمى أشكال التعبير الإنساني عن الجمال والإبداع، والوسيلة الأهمّ لتجاوز الظروف الصعبة وإثراء التجارب والخبرات، لنلتقي على أرض الشارقة بنخبة من المبدعين الذين تركوا بصمة مميزة بأعمالهم وتجاربهم التي ألهمت عشّاقهم في الوطن العربي وخارجه”.

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.