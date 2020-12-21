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Posted inفنون وآداب

دبي أوبرا تودّع 2020 وتستقبل العام الجديد باحتفالية لا تنسى

تستقبل دبي أوبرا وجهة الترفيه الراقية في وسط مدينة دبي العام الجديد مع باقة من العروض الموسيقية الحيّة وعشاءٍ فاخر، يوم 31 ديسمبر. ويحيي هذه المناسبة الخاصة رائد الموسيقى العربية الإلكترونية الشهير عالمياً والدي جي المبدع سعيد مراد، والذي يستهلّ الحفل بأجمل وأشهر مقطوعاته الموسيقية.

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دبي أوبرا تودّع 2020 وتستقبل العام الجديد باحتفالية لا تنسى

تتواصل الاحتفالات طوال الليل مع عروض موسيقية حيّة يقدّمها الدي جي سيف أند ساوند وفرقة “نوفو سول باند” مع كاري غيبسون، حيث سيشعلون حماس الجمهور بأنغامهم الحماسية.

وإلى جانب الموسيقى والعروض الحيّة والآسرة، سيكون ضيوف “دبي أوبرا” على موعد في سهرة رأس السنة الجديدة مع عشاء فاخر يضمّ أشهى المقبّلات والوجبات الخفيفة والحلويات، مع تشكيلة متنوّعة من المشروبات الفاخرة.
ومع حلول منتصف الليل، سيستمتع الضيوف بعرض الألعاب النارية الشهير لبرج خليفة في الهواء الطلق من أفضل بقعة في المدينة؛ “بروميناد دبي أوبرا”. لتُستأنف بعدها الاحتفالات من جديد داخل المبنى.

تدعو “دبي أوبرا” زوار وسكان دبي إلى وداع 2020 واستقبال العام الجديد باحتفالية ساحرة لا تُنسى. موقع الحجز: dubaiopera.com

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