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Posted inفنون وآداب

دبي: فرقة روك أمريكية تستعد لحفل كبير لوداع 2020

أعلنت فرقة الروك كيس KISS عن استعداداتها لإقامة حفلة موسيقية ضخمة في فندق أتلاتنس لاستقبال العام الجديد ووداع العام 2020

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: فرقة روك أمريكية تستعد لحفل كبير لوداع 2020

سيجري الحفل في”أتلانتس النخلة”، في أمسية تُقام في الهواء الطلق ليشاهدها ضيوف الفندق من شرفاتهم في الفندق، أو يتابعوا أجواءها عبر البث المباشر الخاص.

سيرافق الحفل الكبير لفرقة “كيس” عرض الألعاب النارية المسرحية الذي تفوق كلفته المليون دولار أميركي (3.67 مليون درهم إماراتي) والمتوقّع أن يحطّم الرقم العالمي المسجّل في “موسوعة غينيس للأرقام القياسية” كأضخم عرض ألعابٍ نارية مسرحية على الإطلاق. وتستضيف دبي هذا الحفل ضمن الجولة الوداعية العالمية لهذه الفرقة التي يعدكمنجومها بأداءٍ مذهل وأجواءٍ غير مسبوقة في استقبال العام 2021.

ونشر حساب الفرقة على تويتر لقطات للاستعدادت الجارية لإقامة الحفل.

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