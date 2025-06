دبي: فرقة روك أمريكية تستعد لحفل كبير لوداع 2020

سيجري الحفل في”أتلانتس النخلة”، في أمسية تُقام في الهواء الطلق ليشاهدها ضيوف الفندق من شرفاتهم في الفندق، أو يتابعوا أجواءها عبر البث المباشر الخاص.

سيرافق الحفل الكبير لفرقة “كيس” عرض الألعاب النارية المسرحية الذي تفوق كلفته المليون دولار أميركي (3.67 مليون درهم إماراتي) والمتوقّع أن يحطّم الرقم العالمي المسجّل في “موسوعة غينيس للأرقام القياسية” كأضخم عرض ألعابٍ نارية مسرحية على الإطلاق. وتستضيف دبي هذا الحفل ضمن الجولة الوداعية العالمية لهذه الفرقة التي يعدكمنجومها بأداءٍ مذهل وأجواءٍ غير مسبوقة في استقبال العام 2021.

We’re getting closer and closer to being ready for #KISS2020Goodbye! Can you feel the excitement? @ATLANTIS #AtlantisThePalm pic.twitter.com/Sn8qsHwZ1k

— KISS (@kiss) December 14, 2020