مسرح كوكا كولا آرينا يستضيف عروضا غنائية للنجمين محمد حماقي ومحمود العسيلي

ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يستعد اثنان من أبرز نجوم الغناء المعروفين في العالم العربي لتقديم عرض غنائي حصري على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 25 ديسمبر 2020.

وخلال هذا الحفل الغنائي الضخم، سيكون النجمان الأسطوريان محمد حماقي ومحمود العسيلي حاضرين على المسرح لليلة واحدة فقط لتقديم أجمل الأغاني التي سيستمع بها الجمهور في المدينة.

ومع وجود أكثر من 10 ملايين متابع على إنستغرام، فقد اختير الفنان المصري محمد حماقي للفوز بجائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط من MTV، كما منحته شركة EMI للموسيقى العربية لقب صاحب أفضل مبيعات في الشرق الأوسط. ويشتهر محمد حماقي بأغانيه الفريدة من نوعها مثل “بحبك كل يوم أكتر”، و”ناويها”، و”افتكرت” حيث حققت جميعها نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وسيصعد محمد حماقي المسرح حصرياً لأداء أغانيه المفضلة بحضور عشاق الموسيقى في المدينة.

كما يعود الفنان المصري محمود العسيلي لتقديم الأداء الثاني المباشر له على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وذلك بعدما سبق له أن صعد المسرح خلال عام 2019 ضمن مهرجان Why Not Music Festival. وينضم محمود العسيلي إلى محمد حماقي حصرياً في عرض غنائي مذهل. ولا يقتصر إبداع الفنان محمود العسيلي على الغناء فقط، فهو أيضاً مؤلف وملحن ومنتج موسيقي، وسبق له أن قدم أعمال موسيقية حازت على شهرة عالمية، حيث حقق أحدث أعماله الذي يحمل اسم “تمثيلية” أكثر من 3.6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وفي ظل انتشار جائحة “كوفيد-19” تطلب كوكا كولا أرينا من الجمهور الالتزام بتوجيهات حكومة دبي ورسالتها الهامة “نحن جميعا مسؤولون” وعدم حضور أي شخص في حال كان يشعر بأنه على غير ما يرام.

تم تطوير التوجيهات والإجراءات الجديدة في مسرح كوكا كولا أرينا بالتعاون مع بلدية دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، بالإضافة إلى التأكيد على اتباع إرشادات السلامة الدولية وبروتوكولات شركة ASM التي تتولى إدارة كوكا كولا أرينا.

ومع عودة كوكا كولا أرينا لاستقبال الجمهور لمتابعة العروض المباشرة في المسرح، فإنه يؤكد تطبيق بروتوكول VenueShield.

يقام الحفل الغنائي الضخم للنجمين محمد حماقي ومحمود العسيلي يوم الجمعة 25 ديسمبر.