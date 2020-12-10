حسين الجسمي وتامر حسني في حفل الليلة الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي: “نتطلع من خلال حفلنا في إفتتاح مهرجان دبي للتسوق الحدث الرائد في مجال التسوق والترفيه على مستوى المنطقة والعالم الى أن نعيش مع الجمهور لحظات من الفرح والسعادة والمحبة تحت مظلة سلامة الجميع من خلال عملية التباعد والحرص”، وأضاف قائلاً: “ستكون بإذن الله أمسية غنائية جميلة ومتميزة في وطني الحبيب دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وتفاعل الجمهور في دبي ومختلف المناطق “.

من جهته، قال النجم المصري تامر حسني: “سعيد بمشاركتي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق وأود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير”.

وتُقام احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي 17 و18 ديسمبر في السوق الموسمي بحديقة البرج في وسط مدينة دبي، وتشمل الحفلات الموسيقية المباشرة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المليئة بالترفيه مثل بائعي المأكولات والمشروبات والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

تُفتح الأبواب من الساعة 5:30 مساءً وحتى 12 منتصف الليل يوم 17 ديسمبر. وتستضيف الليلة الافتتاحية مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران، وتشمل عروض الألعاب النارية الرائعة بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة كل ليلة.