وسط مدينة دبي تستعد لليلة رأس السنة بعروضٍ وفعاليات متجددة

تستعد “إعمار العقارية”، لاحتفالات رأس السنة للعام الجاري بعروضٍ واحتفالات مبهرة، تتضمّن الألعاب النارية والضوئية التي تتوجه نحوها أنظار العالم أجمع، من برج خليفة، أطول برج في العالم. وضمن جهودها الهادفة إلى تأمين سلامة جميع زوّار الفعالية وضيوفها، وامتثالاً للتوجيهات الحكومية في هذا الشأن، فقد أكدّت إعمار تطبيق التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك تركيب كاميرات الكشف الحراري في جميع مرافقها التي ستضم تجمعاتٍ بشرية خلال فعالية ليلة رأس السنة 2021، إضافةً إلى أنظمة الدفع غير التلامسية، والتعقيم المستمر لمرافقها، إلى جانب تطبيق قواعد التباعد الجسدي، امتثالاً للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي فرضتها الجهات الحكومية للحد من انتشار الوباء.

سيستمتع زوّار الحدث الذي سيزيّن منطقة وسط مدينة دبي، أو من يتابعونه عبر البث الحي أو الرقمي من جميع أنحاء العالم، بعروضٍ وأجواءٍ احتفالية مبهرة. كما أنه سيتم بث احتفالية إعمار بليلة رأس السنة 2021 عبر الموقع الالكتروني mydubainewyear.com اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعليقاً على تلك الاستعدادات، قال محمد العبّار، مؤسس إعمار العقارية: “نحن في إعمار، نؤمن بأن تقديم عرضٍ يليق بمكانة دبي العالمية، هو مسؤوليةٌ كبيرة تقع على عاتقنا، كما أننا عقدنا العزم على تقديم حدثٍ أكبر وأكثر تميّزاً هذا العام. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحدياتٍ جمّة، فإننا ما زلنا متّحدين، وسنستقبل العام الجديد ونحن أكثر قوةً من ذي قبل. إن رسالة دبي للعالم هي الأمل والتفاؤل والإيجابية، وهي الدروس التي استلهمناها من القيم الإيجابية التي يمثلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تعلّمنا منه أيضاً بأن الإرادة هي السلاح الحقيقي الذي يمتلكه الإنسان ليقهر به المستحيل وكل ما يبدو غير قابلٍ للتحقيق. ونحن من جانبنا، سنبذل كل ما بوسعنا لتطبيق تلك القيم ونشر السعادة والإيجابية بين الناس من خلال تنظيمنا لاحتفالية إعمار لرأس السنة 2021”.

وستتزيّن منطقة وسط مدينة دبي بالأجواء الاحتفالية والديكورات البديعة احتفاءاً بالحدث الذي ينظره الملايين حول العالم كل عام. إضافة إلى ذلك، فإنه سيتم مزامنة عروض نافورة دبي مع الألعاب النارية والعروض الضوئية الأخرى، لتقديم حدثٍ يعبّر عن احتفالية دبي واهتمامها بهذه الفعالية.

ستوفر منطقة وسط مدينة دبي الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الفريد، كما ستفتح المطاعم والفنادق الكائنة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد باب الحجوزات للفعالية. وإضافةً إلى ذلك، ستستقبل حديقة البرج العائلات للاستمتاع بالعروض الحية، وستتوفر أيضاً منافذ الأطعمة والمشروبات، وشاشة عملاقة ستقوم بعرض احتفالات ليلة السنة من جميع أنحاء العالم. وسيتم قريباً الإعلان عن كيفية إجراء الحجوزات العائلية في هذه المنطقة.