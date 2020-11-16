“صباح الخير يا عرب” ينطلق من استديو جديد في الرياض

ضمن إطلالة مغايرة وحلّة متجددة، واستديو جديد مجهز بأفضل الإمكانات والتجهيزات من الرياض ينضم إلى الاستديو الرئيسي في دبي، انطلق برنامج “صباح الخير يا عرب” بصيغة مختلفة أكثر رشاقة عبر MBC1. 18 فقرة ترافق الجمهور على امتداد الأسبوع، منها 14 فقرة تبدّلت ملامحها وأضحت أقرب من يوميات الناس ولغتهم، بالإضافة إلى زيادة منسوب التفاعل مع الجمهور.

وعلى امتداد ساعتين يومياً، من الأحد إلى الخميس يتناوب مقدمو البرنامج الخمسة على التقديم وهم هاني الحامد، سارة مراد وهدى الخريف من دبي، وغادة مصلي وخليل الفهد من الرياض، فضلاً عن مقدمي الفقرات الثابتة الأسبوعية ومنهم الشيف هلا عياش (المطبخ)، هند بو مشمر، لين أبو شعر، دانا أبو لبن، ديانا نعمة، رأفت درزي، هيا ياسمين ناصر، ميمي رعد.

لا يكتفي البرنامج بطرح مواضيع اجتماعية، ثقافية، رياضية، فنية، سينمائية، سياحية، طبية، وأخرى متعلقة بالموضة والأزياء، فقد بدأ المشاهد يلمس التغييرات تباعاً، مع استحداث فقرات متعددة إحداها ترصد مشاكل اليافعين مع متخصصين وأطباء، كما تتابع ديانا نعمة مواضيع علمية وطبية، وتقدم هيا ياسمين ناصر جولة سياحية، وتجول لين ابو شعر على أبرز صفحات مشاهير السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، ويرصد رأفت درزي آخر الإصدارات على منصة “شاهد VIP”، ويعطي نصائح حول أفضل ما يمكن للمشاهد متابعته من جديد في عطلة نهاية الأسبوع. وليس بعيداً عن الأجواء الفنية، يطلّ مقدمو برنامج “Trending” في فقرة أسبوعية حيوية وهم بسنت شمس الدين، وصبحي عطري ومهند بخيت، يعلقون فيها على أكثر المواضيع إثارة للجدل على الساحة، ويقدمون محتوى يختلف تماماً عن ذلك الذين يقدمونه في البرنامج. وتربط فقرة كتب مع دانا أبو لبن بين الكتاب والفيلم السينمائي، من خلال قيامها بجولة على كتب تحولت إلى أفلام وأعمال فنية حققت نجاحات كبيرة. هذا بالإضافة إلى فقرة متخصصة بالزراعة مع المهندسة الزراعية فرح موسى، و”بيوتي كلينك” مع هند بو مشمر، وفقرة بعنوان “هتفتكرها أو هتغوغلها” وهي عبارة عن تحدي للذاكرة في عصر السوشال ميديا وتحول محرك غوغل إلى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

يذكر أن برنامج “صباح الخير يا عرب” يعرض بحلة جديدة ومن استديوهين من الرياض ودبي على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.