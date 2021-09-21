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Posted inفنون وآداب

حشد من نجوم العالم تُحيي حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

ينطلق في 30 سبتمبر حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم ومن أهم النجوم محمد عبدة وأندرييه بورتشيلي وإيلي غولدينغ

محرر في الموقع by محرر في الموقع
حشد من نجوم العالم تُحيي حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي
حشد من نجوم العالم تُحيي حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

النخبة الفنية التي اختيرت بعناية تجسد تنوع المواهب في المنطقة، يتقدمهم  فنان العرب محمد عبده وفنانة العرب الإماراتية  أحلام والفنان  حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

  يستلهم حفل الافتتاح فعالياته من شعار إكسبو 2020 دبي “تواصل العقول وصُنع المستقبل”، حيث سيأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالإبهار، يستعرض عبرها موضوعات “الفرص والتنقل والاستدامة” ويُبرز القيم الإماراتية الراسخة ورؤية إكسبو 2020 دبي وأهدافه ترحيبا بمشاركة 192 بلدا في هذا الحدث الاستثنائي.

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