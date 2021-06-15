دبي: مجانا، فعاليات متنوعة ومميزة للمجتمع في السركال أفينيو

إريال بودز تطلق فعاليات متنوعة ومميزة للمجتمع في السركال أفينيو

* بالتعاون مع رواد عالم اليوغا والفنون والأزياء، تقدم فعالية “مايند، بودي آند سول” تجربة مجانية غامرة على مدى أربعة ايام

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 15 يونيو 2021: تتعاون إريال الشرق الأوسط- إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرةً في مجال غسيل الملابس في العالم- مع روّادٍ مبدعين في المنطقة لاستضافة فعالية “مايند، بودي آند سول” المجانية للمجتمع في السركال أفنيو في مدينة دبي ابتداءً من يوم الأربعاء 16 يونيو إلى يوم السبت 19 يونيو 2021.

تم تصميم هذه الفعالية بطريقة مبتكرة مستوحاة من إريال بودز، كبسولات الغسيل التي تقدم ثلاث مزايا فائقة الجودة: اشراق الألوان، إزالة البقع، والتنظيف، لتجربة غسيل لا مثيل لها. وتتوزّع أنشطة الفعالية التي تلتزم بالإجراءات الاحترازية، على ثلاث مناطق ملونة بألوان كبسولة إريال بودز، و هي “اشراق” “ارتقاء”، و ” تحول”.

اشرق مزاجك في المنطقة الزرقاء، وعزز طاقتك واستمتع بالراحة الذهنية مع جلسات يوغا تناسب جميع المستويات و يستضيفها “مركز شيميس لليوغا”. و تشمل الجلسات نوعين من حصص اليوغا: “ين يوغا” و”فينياسا فلو يوغا”، تحت إشراف مدرّبين ذو كفاءة عالية.

تتميّز حصة “ين يوغا” بأسلوبها الهادئ، وتتضمّن وضعيات تتراوح مدّتها بين 3- 5 دقائق، لتتغلغل فيأعماق الأنسجة العضلية. أما حصة “فينياسا فلو يوغا” فتعد أكثر حيويةً، وتركز على الموازنة بين السرعة والشدة في سلسلة من التمارين المخصصة لكامل الجسم.

اطلق العنان وارتقي في ابداعك في المنطقة البيضاء حيث يمكنك المشاركة في ورشتين عمل للفنون بإشراف خبراء في “ذا جام جار”، حيث تعلمك حصة الفنّ التجريدي المبادئ الأساسية، والتركيز على التعبير عن آرائك من خلال الفن. أما حصة “فن الكشط” فتعلمك كيفية تكوين مشاهد ديناميكية باستخدام تقنياتٍ وأدواتٍ خاصة. ويهدف “استوديو ذا جام جار” للفنون إلى جعل الفن في متناول الجميع، وتشجيع الفنانين المحليين، والارتقاء بالمشهد الفني في دبي، من خلال برامج فنية شاملة ومبادرات تعليمية ومشاريع مجتمعية هادفة.

تشجع ورش العمل في المنطقة الخضراء مفهوم الأزياء المستدامة. ينظّم معهد فاد لتصميم الأزياء و الموضة الفاخر ورشتَيْ عمل مختلفتين حول إعادة تدوير ازياءكم، باستخدام أصباغٍ غير سامة وتقنيات طباعة مميزة لملابس اكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إحضار قطعتين من الملابس القديمة، وتعلّم كيفية الجمع بينهما لابتكار قطعةٍ جديدة باستخدام تقنيات الخياطة.

ينظّم هذا المعهد دوراتٍ متخصصة ومتكاملة معتمدة من قبل “هيئة المعرفة والتنمية البشرية” في مجال تصميم الأزياء، وإدارة العلامات التجارية الفاخرة، وتجارة الأزياء بالتجزئة، وشراء الأزياء، والتصوير وغيرها من الاهتمامات ذات الصلة بهذا القطاع، كما يساهم في تثقيف الجمهور حول الأزياء المستدامة.

تلتزم فعالية “مايند، بودي آند سول” التي تُقام في السركال أفنيو بالإجراءات الصحية الصارمة وتدابير السلامة التي حدّدتها الهيئات الحكومية.

الأماكن محدودة، فبادروا إلى التسجيل الآن. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع: www.arielmindpodysoul.com.