حملة من استوديو انتاج لتشيجع الموسيقيين المقيمين في الإمارات

أطلق أستوديو باركو The BarCoe، وهي شركة لإنتاج التسجيلات الصوتية و أشرطة الفيديو الغنائية و الحفلات الموسيقية ومقرها أبوظبي، حملة “اتبع أحلامك في الإمارات العربية المتحدة” بهدف تشجيع الفنانين على إنشاء وإنتاج محتوى خاص بهم والسعي وراء تحقيق طموحاتهم الفنية من خلال الاستفادة من دعم وموارد الاستوديو.

نظرًا للتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا COVID-19 على سوق الحفلات الفنية الحية، يرى الاستوديو أن الحملة بمثابة محفز لتشجيع الفنانين من خلال إطلاق مبادرة إيجابية داعمة لهم. تركز الحملة على عدة عناصر في قطاع الفنون والإعلام وهي لا تستهدف المطربين فقط ولكن أيضًا المجتمع بأكمله. تتضمن مبادرات الحملة ما يلي:

● تقديم الخدمات السمعية/البصرية للفنانين الناشئين/ المبتدئين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بأسعار مخفضة أو مجانية.

● توفير برامج التدريب الداخلي المختلفة في مجال إنتاج أشرطة الفيديو الموسيقية لدعم الشباب بهدف أن يكونوا جزءًا من الصناعة

● استضافة ورش عمل وندوات تتطلب الحضور الشخصي / عبر الإنترنت: مثل كتابة الأغاني للمراهقين ، ومسرعات تحقيق الرؤية

● استضافة الأنشطة التي تساهم في بناء المجتمع والتي تجمع الفنانين والموسيقيين الشباب معًا في الاستوديو ، مما يخلق فرصًا للتعاون الإبداعي ، بالإضافة إلى اللقاء والتعارف.

● العمل مع مجتمع اللياقة الإماراتي UAE Wellness Community على فيلم وثائقي لتعزيز الصحة العقلية وتسليط الضوء على العافية

● التعاون مع المؤسسات المختلفة للمساعدة في إعادة الترويج لها من خلال إنتاج فيديوهات ذات محتوى عالي الجودة

● استثمار معدات الموسيقى والفيديو وتحسينها وتطويرها بهدف منح الفنانين فرصة لإنشاء / إنتاج محتوى بتقنية تنافس الشركات العالمية.

يُعد أستوديو باركو The BarCoe بمثابة الملجأ الحصين الذي بدأ في احتضان الموسيقيين منذ عام 2014. بدأ الاستوديو كمكان للموسيقيين ليتعاونوا ويترعرعوا في بيئة يغلب عليها الطابع العائلي. يواصل الأستوديو تطوير المشاريع وإطلاق المبادرات مثل حملة “اتبع أحلامك في الإمارات العربية المتحدة” لتعزيز الإبداع والنمو الثقافي وخلق محتوى عالي الجودة.

وقال سين باركو Sean Barcoe ، مؤسس أستوديو باركو The BarCoe “كان أستوديو باركو The BarCoe وسيظل دائمًا مكانًا يشعر فيه الموسيقيون بالانتماء، أينما يمكنهم إنشاء محتواهم الموسيقى ومشاركته دون مواجهة أي عوائق. تهدف الحملة إلى تقديم الدعم وتوفير منصة للفنانين والمبدعين الموهوبين المقيمين في الإمارات ، فضلاً عن إبراز مواهب الفنانين المحليين للعالم “.

ساهم أستوديو باركو The BarCoe منذ تأسيسه في صناعة أكثر من 100 موسيقي بما في ذلك العديد من الفائزين في مسابقة ” ياسلام للمواهب الناشئة” وأبرزهم المغنية الإماراتية “فافا Fafa” ، التي افتتحت في عام 2019 الحفل الغنائي الذي أحياه برونو مارس عشية ليلة رأس السنة، وتعاونت مؤخرًا مع Valorant و Tommy Jeans و Namshi.

” أستوديو باركو The BarCoe هو المكان الذي بدأت فيه مسيرتي المهنية في الإمارات العربية المتحدة. و كان له باعتباره مساحة عمل إبداعية جُل التأثير على حياتي المهنية، ودفعني إلى السعي وراء تطوير نفسي كفنانة. ناهيك عن منحي فرصًا وتوفيره منصة لتعزيز مسيرتي المهنية كمغنية . كما ساهم الاستوديو أيضًا في خلق مجتمع إبداعي حيث كنت محظوظةً بما يكفي للالتقاء بالعديد من الفنانين والموسيقيين والتعاون معهم والتعلم منهم. “أنا متحمسة جدًا لمواصلة هذه الرحلة مع الاستوديو وأتطلع إلى المزيد من التطوير و وترك بصمتي وإحداث تأثير من خلال الموسيقى “. المغنية فافا.

مع استمرار تنامي صناعة الموسيقى الوليدة(الناشئة) في الإمارات العربية المتحدة ، تسعى حملة “اتبع أحلامك في الإمارات العربية المتحدة” جاهدة لتمكين الفنانين والمبدعين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من توجيه جهودهم الإبداعية لتصبح أبوظبي مركز جديد وواعد للموسيقى والترفيه.