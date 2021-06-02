بيبر موف السعودية تشارك كانفا أكبر منصة تصميم عبر الإنترنت

ويضيف بيان الشركة إنه سيترتب على هذه الشركة إتاحة ابداعات واسعة أمام زبائن بيبرموف المبدعين الذين أصبحوا قادرين على اختيار أي منتج مدرج على www.papermove.com، مثل المطبوعات الورقية و الملبوسات والهدايا والمزيد، و التصميم باستخدام كانفا، دون مغادرة الموقع.

تقدم كانفا آلاف القوالب الجاهزة لكل شيء بدءًا من بطاقات العمل إلى الملصقات والنشرات الإعلانية. بإمكان رواد الأعمال الاستلهام من الأفكار وإنشاء تصاميم فريدة و تحويل حلم أعمالهم إلى الحياة، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو الطباعة. تقدم كانفا أداة تصميم سهلة الاستخدام بالسحب والإفلات لمساعدة الأفراد والشركات على التصميم والطباعة بنقرات قليلة فقط.

وتقول الشركة إنها تساهم بذلك بتمكين المنطقة وزبائنها ليتمكنوا من إطلاق العنان لإبداعاتهم والتعبير عن أفكارهم وإحياء تصاميمهم من خلال التصميم باستخدام كانفا والطباعة عن طريق بيبرموف.

ولفتت الشركة إلى خططها للتوسع في عملياتها التشغيلية في المنطقة قريبا.