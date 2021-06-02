محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inفنون وآداب

بيبر موف السعودية تشارك كانفا أكبر منصة تصميم عبر الإنترنت

أعلنت شركة الطباعة تحت الطلب السعودية بيبرموف عن شراكتها مع كانفا ، منصة التصميم عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم والتي تضم أكثر من ٥٠ مليون مستخدم نشط شهريًا في ١٩٠ دولة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بيبر موف السعودية تشارك كانفا أكبر منصة تصميم عبر الإنترنت

ويضيف بيان الشركة إنه سيترتب على هذه الشركة إتاحة ابداعات واسعة أمام زبائن بيبرموف المبدعين الذين أصبحوا قادرين على اختيار أي منتج مدرج على www.papermove.com، مثل المطبوعات الورقية و الملبوسات والهدايا والمزيد، و التصميم باستخدام كانفا، دون مغادرة الموقع.

تقدم كانفا آلاف القوالب الجاهزة لكل شيء بدءًا من بطاقات العمل إلى الملصقات والنشرات الإعلانية. بإمكان رواد الأعمال الاستلهام من الأفكار  وإنشاء تصاميم فريدة و تحويل حلم أعمالهم إلى الحياة، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو الطباعة. تقدم كانفا أداة تصميم سهلة الاستخدام بالسحب والإفلات لمساعدة الأفراد والشركات على التصميم والطباعة بنقرات قليلة فقط.

وتقول الشركة إنها تساهم بذلك بتمكين المنطقة وزبائنها ليتمكنوا من إطلاق العنان لإبداعاتهم والتعبير عن أفكارهم وإحياء تصاميمهم من خلال التصميم باستخدام كانفا والطباعة عن طريق بيبرموف.

ولفتت الشركة إلى خططها للتوسع في عملياتها التشغيلية في المنطقة قريبا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا