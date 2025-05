شركة الإنتاج العربية لاست فلور تضع التلفزيون و صناعة الأفلام العربية على الخارطة العالمية

نجحت شركة الإنتاج العربية لاست فلور (LFP)، في نقل المشاريع الرقمية والتلفزيونية والأفلام العربية إلى واجهة الإعلام العالمي. وقد تأسست الشركة على يد ثلاثة فنانين وكاتبين يافعين، وقد بنت شراكة مع شاهد (مجموعة إم بي سي) من أجل إنتاج مسلسلين، وكذلك مع شركة أبل في الهند من أجل إنتاج أفلامها، في حين تعمل حالياً مع متحف فكتوريا وألبرت في لندن من اجل إنتاج أفلام لجائزة جميل.

وقد تمّ تأسيس شركة الإنتاج الناشئة هذه في العام 2019 مع التركيز على روايات خيالية مثيرة للاهتمام وغنية بالشخصيات. وقد حرص المؤسسون على أن تحمل شركتهم غاية محدّدة؛ ألا وهي تمكين الروايات من المنطقة وتلك التي تتمحور حول ناسها، أينما كانوا في العالم. وعليه، فقد أنشأوا لاست فلور Last Floor Productions (LFP) لتكون ملجأ لكٌتاب النصوص، والمنتجين، والموسيقيين، وصناع الأفلام.

انبثقت لاست فلور Last Floor Productions (LFP) من رغبة في إصدار روايات من العرب وعنهم كما من العالم العربي تثير اهتمام جيل جديد من المشاهدين من داخل المنطقة وخارجها، باتوا يتوقعون إنتاجات ابتكارية وطموحة. وهي لا تكتفي بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية ولكنّهم يركّزون على ابتكار الملكية الفكرية من خلال القيمة المركّزة على كتابة السيناريوهات العالية الجودة.

وتتيح أعمال لاست فلور Last Floor Productions (LFP) للمشاهدين استكشاف طيف واسع من المسائل الاجتماعية والثقافية والشخصية التي غالباً ما يتم التعامل معها حصراً من خلال أشكال متنوعة من الأعمال التلفزيونية، فخلّفت ثغرة ضخمة في السوق للترفيه العالي الجودة والقابل للوصول إلى الجميع. ومع هذه المقاربة، يسعى فريق لاست فلور Last Floor Productions (LFP) بشكل دائم وراء الفرص الجديدة لحمل الثقافة العربية حول العالم، بهدف تدريب المواهب اليافعة التي تحمل الأهداف والتطلعات وتوظيفها.

تعد لاست فلور Last Floor Productions (LFP) شركة إنتاج ناشئة تمّ تأسيسها في عام ٢٠١٩ في بيروت. وتقدّم LFP مشاريع في مجال الأفلام، والتلفزيون، والمشاريع الرقمية بقيادة مبدعين عربيين، لتبرز هذه المشاريع في المجال الإعلامي العالمي. وهي تتيح ازدهار الروايات من المنطقة كما تلك التي عن ناسها، حيثما كانوا. تعمل الشركة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من خلال فريقها في بيروت، بالإضافة إلى الأسواق العالمية من خلال مكاتبها في لندن.

ومع خبرة تشمل الكتابة والتأليف ووضع الاستراتيجيات والإنتاج والابتكار، تركّزLast Floor Productions على روايات خيالية مثيرة للاهتمام وغنية بالشخصيات، وهو مجال يعاني نقصا في الإنتاجات المحلية، ً ويشهد نمواً سريعا حول العالم، على النطاقين الإبداعي والاستراتيجي.

ومن خلال إنتاج وإطلاق مسلسلا “فيكسر” و”الشك”، وتطوير عدة مشاريع جديدة، عملت LFP على بناء شراكة مع أسماء بارزة في القطاع، ومنها شاهد و م.ب.س. وقد عمل الفريق أيضاً على إنتاج 6 أفلام قصيرة لإطلاق شركة آبل في الهند و يعمل حاليآ مع متحف فكتوريا وألبرت في لندن على إنتاج الأفلام لجائزة جميل.

