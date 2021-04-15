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Posted inفنون وآداب

السعودية: تسليم الترخيص السينمائي الـ 11

واس
سلمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الترخيص الـ 11 لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة للمشغّل “ريل سينما” التابعة لشركة إعمار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تسليم الترخيص السينمائي الـ 11

 
وأوضحت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع من أجل توفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وإستحداث آلاف الفرص الوظيفية، ضمن جهودها في تحسين جودة الحياة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة ستسهم في تمكين الأفلام السينمائية المحلية وتطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لكل مدن ومحافظات المملكة، حيث تنص على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من المقابل المالي عن التذاكر وتخفيض المقابل المالي على بقية الأفلام العربية والأجنبية.

يذكر أن تقرير بعنوان “الحالة الثقافية 2020 _رقمنة الثقافة” اشار أنه :”على الرغم من افتقار قطاع الأفلام في المملكة إلى مقومات رئيسية عدة ، إلا أنه يعد قطاعا واعدا والأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط  فبالرغم من إغلاق دور السينما لأشهر بسبب الجائحة تخطت أعداد تذاكر السينما المبيعة 6 ملايين تذكرة متفوقة على أرقام العام الماضي؛ الأمر الذي اقترن مع ازدياد دور العرض من 12 إلى 33 في مدن  جديدة وحققت عائدات شباك التذاكر في المملكة نوما في الأرباح كان الأعلى في المنطقة. ويعوّل على هيئة الأفلام التي تأسست في فبراير 2020 في تنظيم  البيئة الممكنة لصناعة الأفلام وتمكين المواهب في القطاع”.

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