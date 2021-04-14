العمارة السعودية في بينالي البندقية الشهر القادم

تعد هذه ثاني مشاركة للسعودية في المعرض الذي يعد أحد أعرق المعارض الأوروبية للفنون المعاصرة من أعمال العمارة والتصميم والنحت والتشكيل وسيكون جناح المملكة العربية السعودية في أرسنال ويطلق عليه اسم “أماكن الإقامة”. القيمين عليها هما عزما رضوي ومرتضى والي. وستعرض حصة البدر وحسام دقاق وبسمة كاكي أعمالهم في بينالي البندقية باشراف رئيسة لجنة تحكيم الدكتورة سمية السليمان.

سيفتح المعرض الدولي السابع عشر للعمارة في فينيسيا بيناكل للجمهور في الفترة من 22 مايو إلى 21 نوفمبر ، حسبما قال المنظمون يوم الاثنين.

وأشار المنظمون إلى إنه سيكون في مناطق جيارديني وارسينالي وفورتي مارجيرا، ضمن ما يتماشى مع إجراءات وقواعد الوقاية من كورونا. سيضم المعرض 110 مشاركًا من 46 دولة ، مع تمثيل متزايد من إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. كما ستشارك دول في بينالي العمارة Architettura 2021 لأول مرة، وهي كل من العراق وأذربيجان وغرينادا وأوزبكستان. يشمل برنامج المعرض أجنحة من مصر والكويت ولبنان وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن البينالي أضاف منذ عام 1980 ، عالم الهندسة المعمارية إلى المشاركات فيه و يقام “بينالي الهندسة المعمارية” كل عامين في السنوات الزوجية.