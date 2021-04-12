السعودية: بيع أكثر من 6 ملايين تذكرة سينما في العام 2020

وأشار تقرير بعنوان “الحالة الثقافية 2020 _رقمنة الثقافة” أنه :”على الرغم من افتقار قطاع الأفلام في المملكة إلى مقومات رئيسية عدة ، إلا أنه يعد قطاعا واعدا والأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط فبالرغم من إغلاق دور السينما لأشهر بسبب الجائحة تخطت أعداد تذاكر السينما المبيعة 6 ملايين تذكرة متفوقة على أرقام العام الماضي؛ الأمر الذي اقترن مع ازدياد دور العرض من 12 إلى 33 في مدن جديدة وحققت عائدات شباك التذاكر في المملكة نوما في الأرباح كان الأعلى في المنطقة. ويعوّل على هيئة الأفلام التي تأسست في فبراير 2020 في تنظيم البيئة الممكنة لصناعة الأفلام وتمكين المواهب في القطاع”.

هذه خطوة أولى في دعم الأفلام السعودية وتمكينها. بالتوفيق للمبدعين السعوديين.. والقادم أجمل شكراً معالي @malkassabi والزملاء في الهيئة على تعاونكم.#رؤية_السعودية_2030 https://t.co/93CPLpP58f — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) April 11, 2021

يذكر أن وزارة الثقافة نشرت مؤخرا النسخة الكاملة من تقرير “الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة” عبر موقعها الرسمي على الرابط https://www.moc.gov.sa/report-2020، وفي نحو 292 صفحة تضمنت أرقاماً وإحصاءات ودراسات بحثية معمّقة لمجمل القطاع الثقافي في عام 2020م مع وصف لحجم التأثيرات التي طالته بسبب جائحة كورونا، ومدى قدرته على التكيّف مع الظروف الطارئة وابتكار السبل التي تضمن نموه واستمراره، والتي بدت بشكل واضح في الجانب الرقمي الذي طبع النشاط الثقافي السعودي في عام 2020م بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتناول التقرير في فصوله المتعددة حالة كل قطاع ثقافي فرعي على حدة، مستعرضاً السمات المميزة في القطاع وأوجه النجاح والقصور فيه خلال عام 2020م، وذلك وفق سبعة محاور أساسية هي: “الإبداع والإنتاج، الحضور والانتشار، المشاركة، البنية التحتية والاقتصاد الإبداعي، رقمنة الثقافة، التطورات التنظيمية، والإدارة المستدامة”، حيث قدم التقرير قراءة وصفية شاملة على ضوء هذه المحاور لجميع القطاعات الثقافية الفرعية: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، والموسيقى.

وجاءت “رقمنة الثقافة” سمةً مميزة للنشاط الثقافي خلال جائحة كورونا بعد توقف الفعاليات الثقافية الحضورية وتحوّلها إلى الفضاء الافتراضي، لذلك اختارتها وزارة الثقافة عنواناً فرعياً للتقرير، واستعرضت من خلاله التحوّلات الرقمية التي طالت القطاع الثقافي والتي انعكست على طبيعة الأنشطة والفعاليات التي قدمها الأفراد والمؤسسات الثقافية السعودية خلال عام 2020م.