ايغل فيلمز تطور حصتها في السوق وتعلن عن مجموعة أفلامها الضخمة لصيف 2021

قال الرئيس التنفيذي لشركة “ايغل فلمز” جمال سنان: “في عام 2019 حصلنا على حقوق توزيع أفلام ميراماكس القادمة، كان ذاجنتلمان “The Gentlemen” أول فيلم يتم إصداره من الصفقة وقد تصدر الأرقام في شباك التذاكر.

راث أوف مان “Wrath Of Man” هو الفيلم الثاني ويليه فيلم آخر ضخم هو حاليا في مرحلة الإنتاج ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2022. وأضاف، لقد وقّعنا صفقة مع استوديو STX مجموعة من أفلامهم المتوقع تحقيقها نجاحاً باهراً والتي تتضمن فيلماً من إخراج غاي ريتشي لجيسون ستاثام وهو قيد العمل وتم تصوير بعض المشاهد مؤخرا في الشرق الأوسط. كما أعلنت Millennium Media التي توزع افلامها حصرياً شركة “ايغل فيلمز” في الشرق الاوسط عن فيلمها الجديد

“Night Has Fallen” الجزء الرابع من سلسلة “Has Fallen” Franchise الذي من المتوقع أن يكتمل في عام 2022 “.

تطورت “ايغل فيلمز” بسرعة منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد ترسخت بالفعل في مكانة متقدمة كموزع دولي ومنتج على أحدث طراز. لقد مكنتنا رؤيتنا الخاصة للسوق وشراكاتنا القوية وتفانينا في الجودة من فتح أجنحتنا كمؤسسة أفلام معترف بها عالمياً ورائدة في مجال الترفيه الرقمي الجديد. تحتوي مكتبتنا على أكثر من 2700 من الأفلام الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر: Escape Plan, The Hunger Games, The Expendables, Saw, Now You See Me, Twilight, Mechanic, Red, Crank, Has Fallen (Olympus, London, Angle), Rambo.

تقوم “ايغل فيلمز” سنويا بتوزيع أكثر من 200 فيلم من أفلام هوليوود الني يتم عرض 40٪ منها في دور السينما مما يجعلنا نساهم في نسبة 45٪ من حصة السوق.

يعود )جايسون ستاثام( إلى نوع الحركة والتشويق في فيلم “Wrath of Man” للمخرج العالمي )غاي ريتشي(. يتتبع الفيلم حارس أمن شاحنة نقد جديد غامض (جايسون ستاثام) الذي يفاجئ زملائه في العمل أثناء عملية سرقة يكشف فيها بشكل غير متوقع عن مهاراته القتالية. هذا الامر ترك الطاقم يتساءل من هو ومن أين أتى.

ننتقل إلى نوع آخر هو الرعب في “Spiral: From the new Book of Saw ” والذي يمثل التكملة التاسعة لسلسلة Saw Franchise: أحد المحاربين القدامى (صمويل إل جاكسون)، ابنه المحقق المندفع (كريس روك) وشريكه المبتدئ (ماكس مينغيلا) يتولون مسؤولية التحقيق في جرائم قتل تذكرنا بشكل مخيف بالماضي المروع للمدينة.

فيلم الحركة والتشويق الثاني لشركة “ايغل فلمز” هذا الصيف هو “Hitman’s Wife Bodyguard” وهو تكملة لفيلم “The Hitman’s Bodyguard” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر عام 2017. بعد ثلاث سنوات من أحداث الفيلم الأصلي، يواصل الحارس الشخصي (رايان رينولدز) صداقته مع القاتل (صموئيل جاكسون) حيث يشرعان في مغامرة جديدة لإنقاذ زوجة جاكسون (سلمى حايك) من تهديدات جديدة.

فيلم آخر قادم مليء بالحركة والتشويق “Vanquish”، (مورغان فريمان) مفوض شرطة متقاعد فاسد يدير مدينته بقبضة من حديد. عندما يُقتل أحد أتباعه المخلصين، يقوم بتجنيد عميلة (روبي روز) لجمع ملايين الأموال المغسولة في ليلة واحدة، وسرعان ما تكتشف الأخيرة الخطط الشريرة لمفوض الشرطة المتقاعد.

فيلم الإثارة “The Ice Road”مع (ليام نيسون) المقرر عرضه هذا الصيف بعد نجاح فيلم Honest Thief الذي عرض أواخر العام الماضي. لقصة تدور حول مهمة إنقاذ فوق محيط متجمد في كندا لإنقاذ عمال محاصرين في منجم ألماس منهار. الفيلم من تأليف وإخراج (جوناثان هينسلي( الذي قام بتآليف “The Punisher”, “Die Hard with a Vengeance”, “Jumanji” وكتب “Armageddon”.

من الحركة والتشويق ننتقل إلى الكوميديا، إذا كان بإمكان أي شخص صنع فيلم كوميدي، فهو روبرت دي نيرو جنباً إلى جنب مع مورغان فريمان وتومي لي جونز فيComeback Trial “”. يخطط منتج أفلام انتهازي للاستفادة من بوليصة تأمين على الفيلم من خلال التخلص من الممثل الأساسي في الفيلم ليحصل على التعويض.