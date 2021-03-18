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Posted inفنون وآداب

فنون الأضواء في نور الرياض، احتفالية كبيرة بالمملكة

تنطلق اليوم الخميس وعلى مدى 17 يوماً احتفالية «نور الرياض» التي تحتفي بأعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مناطق متعددة بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 60 من الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من السعوديين.

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فنون الأضواء في نور الرياض، احتفالية كبيرة بالمملكة
تتواصل العروض من السادسة مساء حتى الواحدة صباحا

ويلفت موقع الفعاليات https://noorriyadh.sa إلى أنه أحد برامج مشروع الرياض آرت- الذي يحتفي بالضوء والفنّ، ومعززاً وداعماً للمواهب من كل مكان، ليقدّم لزائريه تجارب ملهمة لا تنسى.

وتشتمل الاحتفالية  على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء المرافقة لأعمال وعروض تاريخية وهندسية وضوئية، وترحب الفعاليات بسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

ويتألف الحدث الذي تتوزع أنشطته على جميع أنحاء مدينة الرياض، من العديد من الأعمال الفنية العامة

ويشارك في نور الرياض كلٌّ من الدكتورة إيمان الجبرين، الفنانة والكاتبة والأستاذة المساعدة لتاريخ الفن بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، وبام تونين، منسّقة فريق الفنون الضوئية في أمستردام، وفنشينزو دي بيليس، المستشار الدولي في مجال الفنون

كما تشارك الفنانة سوزان ديفيدسون المنسقة السابقة لمتحف سولمون آر غوغنهايم بنيويورك والفنانة رنيم زكي الخبيرة في المشهد الفني السعودي بعملها “نور على نور”.وسيقام ضمن احتفالية نور الرياض معرض «نور على نور» الذي يعد أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينات القرن الماضي حتى اليوم. ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي.

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