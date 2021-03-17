جاليري فيريتّي للفن المعاصر في دبي ينظم معرضاً لأعمال النحات العالمي هيليدون جيجا

يضم المعرض الذي يقام تحت عنوان “إمبرنت” (IMPRINT) ثلاث منحوتات ضخمة هي: “إيرث” (Earth)، شكل كروي من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول؛ و”بيلار أوف فورتيتيود” (Pillar of Fortitude)، عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ بارتفاع 7 أمتار؛ و”آيسبيرج” (Iceberg)، عمل تركيبي عائم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بأبعاد 4×2 متر. ويعتبر الأخير واحداً من أعمال جيجا الأكثر رمزيةً وتأثيراً في إطار دعم جهود التوعية بظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الأنهار الجليدية القطبية.

هيليدون جيجا هو فنّان ألباني المولد، إيطالي لوالديه بالتبني، حصد شهرةً وتقديراً عالميين من خلال أعماله الفنية الضخمة وتقنياته المبتكرة ومقاربته الفنية التي تعتبر نتاجاً أصيلاً لتنشئته الفنية وما تلقاه من تعليم.

وسيقام معرض “إمبرنت” خلال الفترة الممتدة بين 22 مارس ولغاية 22 مايو 2021 ضمن جناح “جاليري فيريتّي” في الوحدة رقم 29، السركال أفنيو – شارع 17 – القوز – دبي.

وباستخدام مجموعة التقنيات المبتكرة التي دأب على تطويرها طوال مسيرته الحافلة، صنع جيجا منحوتات وأعمال فنية جمالها يأسر الأبصار. وتلعب السمات الجمالية الفريدة في عملي “آيسبيرج” و”إيرث” الدور المنوط بها لإيصال المعنى المستتر – ودون هذه السمات الجمالية، لن تتمكن هذه الأعمال من التفاعل مع أعين الناظرين وعقولهم لتفقد بذلك ما تتضمنه من رسائل بيئية ذات أهمية كبرى.