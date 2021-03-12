أول صورة رقمية تباع بالمزاد لقاء 69.3 مليون دولار

أدارت دار كريستيز للمزادات يوم أمس الخميس، عملية لعمل فني رقمي بالكامل بمبلغ 69.3 مليون دولار في أول مزاد من نوعه لهذه الأعمال الرقمية لفنان اسمه مايك وينكلمان والمعروف باسم (بيبل)، وقام فيه تجميع رقمي لخمسة آلاف صورة أنجزت يوميًّا على مدى 13 سنة. تجمع الصورة 5000 صورة تعبر من خلال ما يشبه بجولة على محطات تاريخية للولايات المتحدة، على موقف الفنان من مواضيع وأفكار هامة مثل القراء والهوس التقني والاضطرابات السياسية بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ولكن هناك تشكيك بما يكمن وراء المزاد مع شبهات تواطؤ بين البائع والمشتري للترويج لتقنية التوثيق NFT بحسب بعض التقارير التي تلفت الى ارتباط المشتري بتأسيس عملة مشفرة –Coins-e– تلاشت بعملية احتيال.

وشهد المزاد تزاحما بعروض الأسعار التي رفعت قيمة العمل في المزاد في الساعة الاخيرة ليقفز من 20 مليون دولار خلال 115 دقيقة إلى 70 مليون دولار من قبل المزايد الأخير.

وقام بيبل بتصميم صورة واحدة يوميا ليتاح عرضها ضمن الملف الكبير عبر تكبير الصورة الأصلية الكبيرة التي تجمع باقي الصور مع توقيع رقمي للفنان الأمريكي الذي يقول إن التكنولوجيا الآن تتزاوج مع تقنية البلوك تشين لإثبات الملكية، وتوقع انفجاراً ليس فقط في الأعمال الفنية الجديدة، ولكن أيضاً في جامعي الأعمال الفنية الجدد .

واشتهر بيبل بعمله مع علامات تجارية شهيرة بينها “أبل” و “سبيس إكس” و”نايكي”، وقام بإنتاج صور مرئية للمشاهير منهم أريانا غراندي، وجاستن بيبر، ونيكي ميناج.

ويبرز مع بيع اللوحة استخدام واسع في تقنية تعرف بالرعبون الرقمي ( توكن غير قابل للاستبدال (NFT)-non-fungible token) وهي قيد رقمي للعمل كما جرى مؤخرا مع تسجيل تغريدة لمؤسس تويتر وبيعها بالمزاد وتدوين الملكية للمشتري بأسلوب العربون الرقمي NFT وهو أسلوب توثيق محاسبي في أنظمة الكمبيوتر ويماثل إلى حد ما بعض جوانب التوثيق في تقنية بلوك تشين لكنه أصبح أكثر رسوخا في عالم الفن الرقمي. ويختلف هذا الرمز عن العملات المشفرة بانه غير قابل للتداول بل لأغراض توثيق الملكية في الأعمال الفنية وأعمال المشاهير وما يشابهها من محتوى.

ومثلا يمكنك التقاط واستنساخ الصور الرقمية لكن إثبات ملكيتها لن يكون ممكنا دون أن تمتلك الرمز أو العربون الرقمي والتوثيق الصادر له من شبكة إيثريوم وهي شبكة بلوك تشين للعملة المشفرة أيثريوم. وهو الأمر الذي استخدمته وكالة الانباء أسوشيتد برس لتوثيق نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة على عنوانها في شبكة بلوك تشين.