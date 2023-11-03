فريق التحرير by فريق التحرير

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معرض الشارقة للكتاب يفتح أبوابه لـ 2 مليون زائر

وينظم المعرض فعاليات يومية تصل إلى 1700 حدث خلال المعرض، من بينها نقاشات مع 600 مؤلف في حفلات توقيع لإصداراتهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
معرض الشارقة الدولي للكتاب

فتح معرض الشارقة للكتاب أبوابه للزوار في مقره بمركز إكسبو الشارقة، حيث يستمر حتى يوم 12 نوفمبر الجاري في حراك ثقافي ينتظره الجمهور كل عام.

ويحتفل معرض الشارقة الدولي بنسخته 42 في العام الجاري، في مهرجان ثقافي يستمر لمدة 12 يوما، مع توقعات بوصول عدد الزوار في نهايته لأكثر من 2 مليون زائر.

معرض الشارقة للكتاب

وشهدت الدورة 41 في العام الماضي حضور 2.17 مليون زائر، لكن مع زيادة الزخم والإصدارات والأحداث في النسخة الحالية يتوقع أن ينمو عدد الزوار.

معرض الشارقة للكتاب يضم 2033 ناشرا من 108 دول حول العالم، ويضم مؤلفين بارزين من بينهم وول سوينكا الحائز على جائزة نوبل، وبوركر جورجي جوسبودينوف الحائز على جائزة بوكر.

وينظم المعرض فعاليات يومية تصل إلى 1700 حدث خلال المعرض، من بينها نقاشات مع 600 مؤلف في حفلات توقيع لإصداراتهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...