مدينة الأمير محمد بن سلمان تحتضن المقر الرئيسي لشركة مانجا للإنتاج

أعلنت شركة “مانجا للإنتاج” التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، المنتجة للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة، عن نقل مقرها الرئيسي إلى مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، والذي سيتم افتتاحه عام 2024.

ستخلق هذه الخطوة قطاعًا إعلاميًا جديدًا في المدينة، لتدعم مساعيها لصقل مهارات جيل جديد من المواهب السعودية المبدعة وتمكين العقول اللامعة والشابة من العيش والتعلم والمشاركة والنماء. وستستفيد الشركة من منهجية المدينة الموجهة لدعم علاقات التعاون الدولية، والتي تقدم فرص إبرام شراكات جديدة مع المبدعين حول العالم.

وستكون شركة “مانجا للإنتاج” وجهة مفضلة للمواهب السعودية الشابة لاستكشاف خدماتها المتميزة واغتنام ما تقدمه من فرص قيمة في عالم الإبداع. وتعمل الشركة على تصميم وتأسيس ورش العمل في المدينة لتوفير برنامج تعليمي في قطاع الإعلام والمحتوى الإبداعي لتثقيف وتمكين وإلهام الشباب السعودي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: “نهدف في شركة ’مانجا للإنتاج‘ لإلهام أبطال المستقبل. وسيمكننا مقرنا الجديد في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية من تعزيز نشر ثقافة الإبداع بين الشباب، وخلق الفرص وإلهام العقول المبدعة في هذا القطاع، بالإضافة إلى صقل مهارات الشباب السعودي الطموح“.

من جانبه قال ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية: “سيكون المقر الرئيسي الجديد لشركة “مانجا للإنتاج” متماشيًا مع رؤية المدينة الرامية لتكون حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، تضع الشباب السعودي في صلب أولوياتها. وستدعم أهداف المدينة “رؤية السعودية 2030” الساعية لصقل مهارات الشباب السعودي ومنحهم فرصًا واعدة، وإلهامهم لتحقيق تطلعاتهم الإبداعية، علاوة على استقطاب المواهب العالمية“.

وتعتبر “مانجا للإنتاج” شركة رائدة في المملكة العربية السعودية في قطاع الإعلام والمحتوى الإبداعي، وتعمل على صياغة محتوى ملهم وإيجابي يستهدف العديد من شرائح المجتمع محليًا وعالميًا.

وأنتجت الشركة أول فيلم رسوم متحركة سعودي ياباني، الرحلة، بالشراكة مع “توي أنيميشن”، أحد أقدم استديوهات الإنتاج اليابانية وأكثرها شهرة.

وتوّج فيلم “الرحلة” لحظة فارقة للقطاع الإبداعي في المملكة العربية السعودية، وعرف الجمهور العالمي بأصالة الثقافة السعودية والقصص التاريخية لشبه الجزيرة العربية.

وستقدم “مانجا للإنتاج” إلى المدينة ابتكاراتها المتعددة، والتي تجمع بين القطاع الإبداعي والمعرفة الأكاديمية لدعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعية، والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.