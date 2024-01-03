متحف اللوفر يستقبل 8.9 ملايين زائر في 2023

بعد مرور أكثر من 4 سنوات على انتشار جائحة كورونا، وقرابة سنتين من عودة الحياة الى طبيعتها واستعادة الحركة السياحية في شتى أنحاء العالم دورتها الطبيعية، أعلن متحف اللوفر الفرنسي أن عدد زواره في عام 2023 بلغ 8.9 ملايين زائر.

وأوضح المتحف أن نتائجه لعام 2023 قاربت الأرقام التي حققها عام 2019 قبل انتشار “كوفيد”، مشيراً إلى أنه لا يزال محروماً من الزوار القادمين من القارة الآسيوية.

وكشف المتحف الباريسي لوكالة “فرانس برس” أن نسبة زواره ارتفعت في العام الماضي 14% عن عام 2022 حينما زاره 7.8 ملايين شخص، وأقل بحوالي 700 ألف زائر عن 2019 (9.6 ملايين).

ولا تزال الأعداد بعيدة عن الرقم القياسي المحقق عام 2018 بـ10.2 ملايين زائر، وذلك كون المتحف حدد عدد زواره يومياً كحد أقصى بـ 30 ألف زائر من أجل ضمان “استقبال أفضل” للضيوف.

وأشار اللوفر إلى أنه سيواصل على نفس المنوال حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسي الصيف المقبل بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس القادمين، وذلك على الرغم من أن التوقعات الأولية تشير إلى العدد المتوقع يومياً لزوار المدينة سيكون أضعافاً لهذا الرقم.

وبحسب إحصائيات المتحف جاء زواره كما يلي:

الفرنسيون: 32%

الأميركيون: 13%

الإيطاليون: 7%

البريطانيون: 5%

الألمانيون: 5%

الإسبانيون: 4%