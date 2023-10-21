بيع لوحة خوان ميرو لقاء 20.7 مليون يورو

بيعت الجمعة في باريس لوحة لخوان ميرو بعنوان “لوحات (نساء، قمر، نجوم)” أنجزها الرسّام الإسباني الذي يعد من أشهر فناني المدرسة التجريدية عام 1949، لقاء 20,7 مليون يورو (21,95 مليون دولار) ضمنها الرسوم، محققةً رقماً قياسياً في فرنسا لعمل للفنان الإسباني في فرنسا، على ما أفادت دار “كريستيز” للمزادات.

إلى ذلك، بيع عمل للنحات الفرنسي فرانسوا كزافييه لالان يحمل عنوان “لو رينوكريتير 1” (1964) مقابل 18,3 مليون يورو (19,41 مليون دولار) شاملةً الرسوم، وهو رقم قياسي عالمي لعمل فهذا الفنان، خلال مزاد مسائي آخر كان مخصصاً له، بحسب “كريتسيز”.

ويُعد هذان العملان أغلى قطعتين تُباعان في فرنسا عام 2023 في المجال الفني، وفق “كريستيز”.

تاريخ لوحة خوان ميرو

ومنذ أن استحوذ عليها معرض مايغت عام 1950، ظلت اللوحة الشهيرة لميرو (1893-1983) موجودة في فندق كولومب دور الأسطوري قرب سان بول دو فانس (جنوب شرق فرنسا).

وكانت أبرز الأعمال المعروضة في المزاد المخصص للأعمال الطليعية الأوروبية الذي بلغ مجمل مبيعاته 2,1 مليون يورو (65,85 مليون دولار).

أما منحوتة “لو رينوكريتير 1” فكانت ضمن مجموعة جانين ريستاني التي كانت أوّل شخصاً يعرض عمل الزوجين كلود وفرانسوا كزافييه لالان، خلال معرض “زوفيت” عام 1964.

وبقيت المنحوتة بعيدة عن الأنظار منذ أن أنجزها الفنان، وعُرضت عام 2010 في متحف الفنون الزخرفية في باريس.

ونظّمت دار كريستيز ثلاث مزادات مسائية في باريس، بيعت خلالها 17 قطعة بأكثر من مليون يورو، بينها اثنتان بأكثر من 15 مليون يورو (15,91 مليون دولار).