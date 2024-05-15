شاهد غرابة أول لوحة زيتية رسمية للملك تشارلز الثالث

كشف أمس عن أول لوحة زيتية رسمية للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث و رسم اللوحة الغريبة التي تتشح باللون الأحمر الفنان جوناثان يو ويظهر وجه الملك متشحا باللون الأحمر الذي يغمر الصورة كلها.

وسرعان ما أثارت اللوحة الحديثة بشكل غير متوقع ولونها الأحمر الجريء ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، بما في ذلك في قسم التعليقات في منشور القصر على إنستغرام حول الصورة. وكتب أحدهم في التعليقات: “أعتقد أن هذا جميل ويشكل انفصالًا عن الصور التقليدية”. وآشار تعليق آخر: “أنا آسف لكن صورته تبدو وكأنه في الجحيم”.

وسبق للرسام الفنان جوناثان يو أن قدم لوحات رسم فيها شخصيات مثل إدريس إلبا، وكارا ديليفين، والسير ديفيد أتينبورو، ونيكول كيدمان، وملالا يوسفزاي، ورئيسي الوزراء السابقين اللورد ديفيد كاميرون. وكان الملك قد جلس أمام الرسام جوناثان يو ووصل ارتفاعها إلى أكثر من 6 أقدام، على مدار ثلاث سنوات من قبل جوناثان يو، وهو فنان مقيم في المملكة المتحدة، وفقا للقصر.

وكان تشارلز وزوجته الملكة كاميلا حاضرين يوم الثلاثاء عندما تم الكشف عن صورة الملك في قصر باكنغهام.

وتتميز اللوحة بخلفية حمراء ملفتة للنظر وتظهر تشارلز وهو يرتدي زي الحرس الويلزي، الذي تم تعيينه فيه برتبة عقيد في عام 1975، وفقًا للقصر.

?Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting – commissioned by The Draper’s Company – is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz — The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024

I prefer the artist's previous Duchess and Duke paintings. This one looks like KC is standing in fire.



Not a regal portrait of a King that I imagined. Just my opinion, of course. I guess if the royal family likes it, that's all that matters. — Michelle (@JustGmaMichelle) May 14, 2024